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Новый президент Германии не намерен вмешиваться во внешнюю политику

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Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен на посту президента Германии вмешиваться во внешнеполитические дела. Об этом он заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle, пишет ТАСС

"Я думаю, что должен сам себя останавливать. Я должен остудить свой пыл и не комментировать каждый день обычные события внешней политики", - сказал Штайнмайер.

По его словам, у президента ФРГ есть другие задачи. "Он представляет эту страну - Германию - на международной арене, но повседневные конфликты, происходящие во внешней политике, - это не его дело", - подчеркнул бывший глава МИД.

Ранее Федеральное собрание Германии - орган, специально созываемый для избрания главы государства, - поддержал кандидатуру Штайнмайера. Он приступит к исполнению полномочий президента 19 марта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгерманияполитикапрезидентФранк-Вальтер Штайнмайер
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