Новый президент Германии не намерен вмешиваться во внешнюю политику

"Я думаю, что должен сам себя останавливать. Я должен остудить свой пыл и не комментировать каждый день обычные события внешней политики", - сказал Штайнмайер.

По его словам, у президента ФРГ есть другие задачи. "Он представляет эту страну - Германию - на международной арене, но повседневные конфликты, происходящие во внешней политике, - это не его дело", - подчеркнул бывший глава МИД.

Ранее Федеральное собрание Германии - орган, специально созываемый для избрания главы государства, - поддержал кандидатуру Штайнмайера. Он приступит к исполнению полномочий президента 19 марта.