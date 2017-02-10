Воскресенье, 12. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Вертолет рухнул в воду на взлете

Очевидцы сообщили о падении экскурсионного вертолета в озеро на Алтае

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Спасательные службы Республики Алтай проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета в акватории Телецкого озера, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Информация о возможном падении вертолета авиакомпании "Алтайавиа" поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели", - сказал источник.

Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек, сообщил он.

Источник агентства в службах транспортного надзора региона сообщил, что речь идет о вертолете марки "Робинсон", который мог совершать несанкционированный полет.

"По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте, таким образом, полет был несанкционированным", - сказал собеседник "Интерфакса".

Он сообщил, что вертолет рухнул в воду на взлете. "Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется", - сказал источник.

Пилот вертолета, скорее всего, не справился с управлением, считает другой источник агентства.

"Если авария развивалась так, как ее описывают очевидцы, вертолет резко потерял высоту во время взлета, то это может говорить об ошибке пилота или о неисправности двигательной системы вертолета", - сообщил представитель экстренных служб.

Он пояснил, что в районе Телецкого озера сложные метеоусловия. "Там очень плохая видимость, что осложняет условия работы. Сложные метеоусловия также могли стать сопутствующим фактором аварии", - добавил он.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалтайвертолетозероочевидцы
krasotka.ee
limon.ee
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
eesti laul 2017
limon.ee
Limon.ee
мнение
limon.ee
krasotka.ee рецепты!

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
19:03
Американские ученые: астероиды могут уничтожить Землю
18:43
Машина врезалась в дерево: пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка
18:17
Очевидцы сообщили о падении экскурсионного вертолета в озеро на Алтае
18:04
Новый президент Германии не намерен вмешиваться во внешнюю политику
17:49
Собака ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома
17:29
В Эстонии спасатели быстрее помогут пользователям Android-смартфонов, чем владельцам iPhone (1)
17:12
Осиновский назвал реакцию оппозиции на новое правительство «невротическим расстройством» (3)
17:00
Возмущенный читатель: почему в магазинах перестали маркировать безлактозные продукты?
16:59
Знаки Зодиака, с которыми у вас будет идеальный секс, но не отношения
16:49
Картина дня: смертельное ДТП в Мустамяэ и резня в Тарту
16:33
Смело! 43-летняя Кейт Мосс обнажила грудь в провокационной фотосессии
16:17
Галерея: Отт Тянак занял второе место на "Ралли Швеции"
16:12
Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)
16:02
Изменявший жене бизнесмен требует от Uber 45 миллионов евро компенсации (1)
15:58
Девять способов разоблачить измену партнера
15:50
В Германии избрали нового президента
15:41
Не разлей вода: семь самых стабильных зодиакальных пар
15:40
Жители Эстонии теперь могут летать в Белоруссию без визы (2)
15:29
НАТО насчитала 32 российских мифа о себе, распространяемых в СМИ (6)
15:10
Пять странностей, которые происходят с вашим телом, когда вы летите в самолете
Все новости
LimonЦеликом
Смотри: жаркий поцелуй Марины Федункив и Анны Плетневой вызвал шок у зрителей

Смотри: жаркий поцелуй Марины Федункив и Анны Плетневой вызвал шок у зрителей

Дожили... 44-летняя София Вергара судится со своими эмбрионами

Дожили... 44-летняя София Вергара судится со своими эмбрионами

Смотри: Воробьев опубликовал интимное видео о бывшей любовнице

Смотри: Воробьев опубликовал интимное видео о бывшей любовнице

16:59
Знаки Зодиака, с которыми у вас будет идеальный секс, но не отношения
16:33
Смело! 43-летняя Кейт Мосс обнажила грудь в провокационной фотосессии
16:12
Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)
15:41
Не разлей вода: семь самых стабильных зодиакальных пар
KrasotkaЦеликом
Девять способов разоблачить измену партнера

Девять способов разоблачить измену партнера

Чем пахнет настоящий мужчина

Чем пахнет настоящий мужчина (2)

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

14:32
Открытие: дневной сон способствует развитию речи
13:26
Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку
12:39
Cобраться – только подпоясаться!
11. фев
Замечательные цукаты из апельсинов своими руками
SportsЦеликом
Галерея: Отт Тянак занял второе место на

Галерея: Отт Тянак занял второе место на "Ралли Швеции"

Неловкий момент: перед теннисным матчем США - Германия включили гимн Третьего Рейха

Неловкий момент: перед теннисным матчем США - Германия включили гимн Третьего Рейха

Фото: сборная России победила шведов в Еврохоккейтуре

Фото: сборная России победила шведов в Еврохоккейтуре

11. фев
Фото и видео: в Эстонии прошли соревнования самодельных летательных аппаратов
ВпрокЦеликом
В Эстонии спасатели быстрее помогут пользователям Android-смартфонов, чем владельцам iPhone

В Эстонии спасатели быстрее помогут пользователям Android-смартфонов, чем владельцам iPhone (1)

Возмущенный читатель: почему в магазинах перестали маркировать безлактозные продукты?

Возмущенный читатель: почему в магазинах перестали маркировать безлактозные продукты?

Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

10:18
14 февраля уже близко: узнайте, сколько стоит доставка роз на дом
Погода
Американские ученые: астероиды могут уничтожить Землю

Американские ученые: астероиды могут уничтожить Землю

Собака ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома

Собака ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Машина врезалась в дерево: пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка

Машина врезалась в дерево: пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка

Обвиняемый в пособничестве терроризму таллиннец надеется на справедливое судебное решение

Обвиняемый в пособничестве терроризму таллиннец надеется на справедливое судебное решение (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Таллиннский русский лицей получит от городских властей еще 60 000 евро

Таллиннский русский лицей получит от городских властей еще 60 000 евро

Только для избранных: многие не попадут в 1 классы частных школ

Только для избранных: многие не попадут в 1 классы частных школ

Культура
«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии

Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии (3)

Самые читаемые
Новые подробности смертельного ДТП в Мустамяэ: предполагаемому виновнику 19 лет(9)
В Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и устроили резню: трое ранены, один в очень тяжелом состоянии
Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)
Эстонская пара решила сфотографироваться у шоссе с большой собакой, но вдруг поняла, что тут что-то не так
Собака ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (61)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи! (18)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees