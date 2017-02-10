Очевидцы сообщили о падении экскурсионного вертолета в озеро на Алтае

"Информация о возможном падении вертолета авиакомпании "Алтайавиа" поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели", - сказал источник.

Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек, сообщил он.

Источник агентства в службах транспортного надзора региона сообщил, что речь идет о вертолете марки "Робинсон", который мог совершать несанкционированный полет.

"По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте, таким образом, полет был несанкционированным", - сказал собеседник "Интерфакса".

Он сообщил, что вертолет рухнул в воду на взлете. "Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется", - сказал источник.

Пилот вертолета, скорее всего, не справился с управлением, считает другой источник агентства.

"Если авария развивалась так, как ее описывают очевидцы, вертолет резко потерял высоту во время взлета, то это может говорить об ошибке пилота или о неисправности двигательной системы вертолета", - сообщил представитель экстренных служб.

Он пояснил, что в районе Телецкого озера сложные метеоусловия. "Там очень плохая видимость, что осложняет условия работы. Сложные метеоусловия также могли стать сопутствующим фактором аварии", - добавил он.