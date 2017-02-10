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Жена избила мужа: главным свидетелем в суде стал шестилетний ребенок

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Государственный суд признал виновной 39-летнюю женщину в избиении мужа на глазах шестилетнего сына. Маленький ребенок стал главным свидетелем в суде, сообщает Pärnu Postimees.

Согласно обвинению, Кайри напала на мужчину 7 февраля 2014 года дома в Пярну. На глазах шестилетнего ребенка женщина ударила мужчина ногой, обутой в сапог, в область паха, отчего мужчина упал на кровать. Потом мужчина вытолкал женщину в коридор, где она нанесла ему еще два удара в область паха. В результате трех ударов у мужчины в нижней части живота было кровоизлияние и ушиб.

Весной Пярнуский суд признал Кайри виновной в применении физического насилия и приговорил к девяти месяцам тюремного заключения, которое не придется отбывать в случае, если женщина в течение года и шести месяцев не совершит новое преступление.

Поскольку Кайри не признавала себя виновной ни во время следствия, ни на суде, ожидалось, что будет подана апелляция.

Кайри говорила, что супруг всегда применял к ней насилие и часто поднимал на нее руку. Также она утверждала, что во время ссоры муж пытался выбросить ее из дома.

Самым важным свидетелем стал шестилетний сын, который наблюдал за потасовкой родителей. Мальчика опрашивали в качестве свидетеля еще во время следствия и он говорил, что видел один удар, а другие только слышал. Также ребенок признался, что мама раньше применяла насилие в его отношении и душила его.

Суд признал недостоверными утверждения, что мужчина применял насилие, поскольку Кайри начала утверждать это только во время судебного процесса. Судья сказал, что, если бы мужчина постоянно применял к ней насилие, то об этом было бы сказано еще во время следствия. Также не подтвердили рассказ матери и слова сына. Он говорил, что отец никогда не применял насилия и не бил ее.

Защитник подсудимой Раул Оберг утверждал, что ребенок говорит то, что ему сказал отец.

Государственный суд признал Кайри виновной и решение вступило в силу 1 февраля этого года. 

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