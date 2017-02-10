Столтенберг: запуск баллистической ракеты КНДР подрывает международную безопасность

"Я осуждаю запуск баллистической ракеты КНДР. Это является еще одним нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года. Эти последовательные провокации и нарушения обязательных резолюций Совета Безопасности ООН подрывают региональную и международную безопасность", - отметил он.

КНДР осуществила запуск ракеты около 07:55 по местному времени с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела около 500 км и упала в акватории Японского моря. Министр обороны Японии Томоми Инада в свою очередь заявила, что ракета пролетела около 350 км.