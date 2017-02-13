Смотрите новый видеопроект нашего портала «Ремонт с Кристиной»

Кристина Горячева – молодая современная женщина, компьютерный дизайнер по профессии. «У меня интересная жизнь, разные хобби и, вообще, я где только не появляюсь!» - написала о себе Кристина в письме в редакцию.

Объект перестройки – квартира площадью 42 м2 в Ласнамяэ, в сталинском доме на улице Паэ, 25.

/ Фото: KV.EE

«Квартира была куплена в конце сентября прошлого года. Как видно по моим видео, там был старый «евроремонт», сделанный еще в 2001 году. Стены пропитались неприятным запахом предыдущих жильцов, и я снесла все стены до пустой коробки и начала самые настоящие реставрационные работы».

Смотрите видео!