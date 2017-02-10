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Грандиознейший провал эстонской школы

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Научный сотрудник в сфере данных и магистрант Швейцарской высшей технической школы Цюриха Тайво Пунгас пишет в «Учительской газете», что если по результатам тестов PISA Эстония занимает верхние строчки в мире, то в рейтинге стран ОБСЕ по уровню счастья наши школьники плетутся в самом хвосте.

Гипотеза, будто хорошие результаты и достигаются за счет удовлетворенности своей жизнью, не находит подтверждения – к примеру, показатели тестов PISA в Сингапуре, Японии, Китае, Швейцарии, Норвегии и Израиле столь же высоки, однако тамошние ученики гораздо счастливее наших.

Вспоминая свои школьные годы, автор статьи отмечает, что положительные эмоции остались у него не столько от учебы, сколько от общения с друзьями. Что не так в школьной системе? Пытаясь ответить на этот вопрос, он приводит в качестве примера плотное расписание десятиклассника Таллиннской реальной школы, согласно которому тот занят учебой ежедневно с 8 утра до 17 часов вечера. При 40-часовой нагрузке в неделю и неудивительно, что наши ученики несчастны.

По мнению Пунгаса, получению удовольствия от учебы может способствовать экономия времени как учащихся, так и педагогов. Для этого вторые должны быть не столько мудрствующими перед аудиторией лекторами, сколько направляющими индивидуальное развитие менторами. Вместо нудных лекций автор предлагает преподавателям записывать 3-10-минутные видеоуроки и сопровождать их учебными текстами или конспектами. Кроме того, по мнению магистранта швейцарского вуза, гибкость учебному процессу смогут гарантировать короткие сессии в небольших группах вместо затяжных занятий перед 35 учащимися, а также индивидуальные учебные планы.

Одним из самых существенных недостатков своей усовершенствованной системой обучения Тайво Пунгас считает возможную потерю учителями своих рабочих мест, поскольку в более эффективной школе потребуется меньше учителей: «Если предмет неинтересен и неважен, то низкая мотивация объяснима – в таком случае дисциплина не должна быть обязательной».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАобучениесчастьеученикиучителяшколаэстония
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