Воскресенье, 12. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Школы равных возможностей или школы элитные: должен ли ребенок выбирать школу или школа ребенка?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Каждый год в общеобразовательных школах Эстонии осуществляется отбор учеников в первый класс. Большинство детей заваливает, по сути, основной экзамен в своей жизни, не попадая в число избранных и получая первый серьезный удар по собственному самолюбию.

Карл Келло пишет на страницах «Учительской газеты», что в других европейских странах никому и в голову не придет мысль об отборе учеников в начальных классах, не говоря уже о селекции среди дошкольников. Например, в России и Латвии подобная избирательность законодательно запрещена, однако нашу школьную систему принято называть «воспроизводством элитных семей». Школы выбирают детей и родителей, а не наоборот. Расслоение по уровню образования продолжает увеличиваться. Вопрос элитарности той или иной школы – как правило, проблема жителей Таллинна, однако именно в столице проживает большая часть населения страны.

«Чем тверже уверенность, будто избранные школы являются рассадником элиты Эстонии, тем настойчивее родители пытаются определить в них своих отпрысков, - пишет Келло. - Инвестиции в ребёнка многократно окупятся в будущем, причем не только финансово – выбору «правильной школы» автоматически сопутствует приобретение нужных связей».

Сто лет назад, задолго до восстановления Эстонией своей независимости, было наоборот принято считать, что образование должно быть в полной мере доступным для всех детей.

В 2015 году Трийн Лаури, продолжает автор статьи, защитила в Таллиннском университете диссертацию на тему «Доминирование принципа выбора школы – от рыночной логики до конфигураций, ограничивающих неравенство в сфере образования». Исследование выявило тот факт, что в Таллинне более половины семей пытается отдать своих потомков именно в те популярные школы в центре столицы, в которых осуществляется отбор. Это означает, что каждый второй ребёнок не хочет идти в школу по месту жительства. Таким образом, в немногочисленных школах учатся подготовленные и мотивированные дети, учителями которых становятся лучшие педагогические кадры. Подобная концентрация предпочтений возможна, в свою очередь, только за счёт других школ и детей.

По мнению Трийн Лаури, избирательность столь большого количества семей наглядно демонстрирует как наличие у них амбиций, так и отсутствие доверия к обычной школьной системе. Причём правящая элита и лидеры общественного мнения, источающие комплименты в адрес школьной системы Эстонии, как правило, отдают своих чад именно в частные или элитные школы не по месту жительства. Перед этим они натаскивают своих детей в элитных же дошкольных учреждениях, пройдя с ними предварительный «кастинг». Ссылаясь на результаты исследования, Лаури констатирует неоспоримый факт – в лучшие заведения отбирают детей из более образованных, культурных и финансово благополучных семей. «При таком раскладе школа скорее разделяет, нежели объединяет, - полагает доктор наук. - А потом мы недоумеваем, почему общество разобщено».

Не являясь ярой противницей отбора лучших из лучших, Трийн Лаури допускает селекцию на определенных этапах получения образования, но не в дошкольных учреждениях. Как отрегулировать механизм приёма учеников в школы таким образом, чтобы отбирались именно перспективные ученики, а не перспективные родители? Кто кого должен выбирать – школа ребенка или ребенок школу?

По мнению исследователя, в ходе эволюционного развития нужно постепенно прийти к пониманию того, что тестировать детей можно будет только тогда, когда выявятся их истинные интересы и способности – то есть не раньше гимназической ступени. Если же предоставить всем свободу выбора, то этому будет автоматически сопутствовать рост неравенства.

Когда Трийн Лаури знакомила с результатами исследования своих американских коллег, те с недоумением уточняли, против чего в Эстонии борются: «У вас проблема, будто семьи инвестируют в своих детей слишком много – но это ведь хорошо! Проблема – это когда семьи не занимаются своими детьми».

Напоследок «Учительская газета» приводит любопытную цитату из данного в 2015 году газете «Sirp» интервью Керсти Кальюлайд, занимавшей в то время пост члена Европейской контрольной палаты: «Мне было бы приятно осознавать, что государство предлагает одинаковое образование в каждой основной школе и что родителям не нужно бороться ради того, чтобы ребенок мог ходить в «более хорошую» школу, однако абсолютного равенства все-таки нет. Репутация некоторых школ всегда будет лучше, и родители попытаются определить в них своих детей при помощи всё той же манипуляции с пропиской. Если каким-то образом разрушить нынешний принцип «элитности» школ, пройдёт пару десятилетий, прежде чем родители успокоятся и восстановится вера в то, что одна школа не является лучше другой».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвыборпервый классученикишкола
По теме
Грандиознейший провал эстонской школы

Грандиознейший провал эстонской школы

Научный сотрудник в сфере данных и магистрант Швейцарской высшей технической школы Цюриха Тайво Пунгас пишет в «Учительской газете», что если по результатам тестов PISA Эстония занимает верхние строчки в мире, то в рейтинге стран ОБСЕ по уровню счастья наши школьники плетутся в самом хвосте.
krasotka.ee
limon.ee
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
eesti laul 2017
limon.ee
Limon.ee
мнение
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
20:36
Школы равных возможностей или школы элитные: должен ли ребенок выбирать школу или школа ребенка?
20:19
Грандиознейший провал эстонской школы
20:04
Эстонские шпажистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Италии
19:50
Женщина пожаловалась на испорченную жизнь из-за выигрыша в лотерею
19:37
Столтенберг: запуск баллистической ракеты КНДР подрывает международную безопасность
19:21
Жена избила мужа: главным свидетелем в суде стал шестилетний ребенок
19:03
Американские ученые: астероиды могут уничтожить Землю
18:43
Машина врезалась в дерево: пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка
18:17
На Алтае произошло крушение экскурсионного вертолета
18:04
Новый президент Германии не намерен вмешиваться во внешнюю политику
17:49
Собака ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома
17:29
В Эстонии спасатели быстрее помогут пользователям Android-смартфонов, чем владельцам iPhone (2)
17:12
Осиновский назвал реакцию оппозиции на новое правительство «невротическим расстройством» (4)
17:00
Возмущенный читатель: почему в магазинах перестали маркировать безлактозные продукты?
16:59
Знаки Зодиака, с которыми у вас будет идеальный секс, но не отношения
16:49
Картина дня: смертельное ДТП в Мустамяэ и резня в Тарту
16:33
Смело! 43-летняя Кейт Мосс обнажила грудь в провокационной фотосессии
16:17
Галерея: Отт Тянак занял второе место на "Ралли Швеции"
16:12
Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)
16:02
Изменявший жене бизнесмен требует от Uber 45 миллионов евро компенсации (1)
Все новости
LimonЦеликом
Смотри: жаркий поцелуй Марины Федункив и Анны Плетневой вызвал шок у зрителей

Смотри: жаркий поцелуй Марины Федункив и Анны Плетневой вызвал шок у зрителей

Дожили... 44-летняя София Вергара судится со своими эмбрионами

Дожили... 44-летняя София Вергара судится со своими эмбрионами

Смотри: Воробьев опубликовал интимное видео о бывшей любовнице

Смотри: Воробьев опубликовал интимное видео о бывшей любовнице

16:59
Знаки Зодиака, с которыми у вас будет идеальный секс, но не отношения
16:33
Смело! 43-летняя Кейт Мосс обнажила грудь в провокационной фотосессии
16:12
Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)
15:41
Не разлей вода: семь самых стабильных зодиакальных пар
KrasotkaЦеликом
Девять способов разоблачить измену партнера

Девять способов разоблачить измену партнера

Чем пахнет настоящий мужчина

Чем пахнет настоящий мужчина (2)

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

14:32
Открытие: дневной сон способствует развитию речи
13:26
Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку
12:39
Cобраться – только подпоясаться!
11. фев
Замечательные цукаты из апельсинов своими руками
SportsЦеликом
Эстонские шпажистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Италии

Эстонские шпажистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Италии

Галерея: Отт Тянак занял второе место на

Галерея: Отт Тянак занял второе место на "Ралли Швеции"

Неловкий момент: перед теннисным матчем США - Германия включили гимн Третьего Рейха

Неловкий момент: перед теннисным матчем США - Германия включили гимн Третьего Рейха

11. фев
Фото: сборная России победила шведов в Еврохоккейтуре
ВпрокЦеликом
В Эстонии спасатели быстрее помогут пользователям Android-смартфонов, чем владельцам iPhone

В Эстонии спасатели быстрее помогут пользователям Android-смартфонов, чем владельцам iPhone (2)

Возмущенный читатель: почему в магазинах перестали маркировать безлактозные продукты?

Возмущенный читатель: почему в магазинах перестали маркировать безлактозные продукты?

Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

10:18
14 февраля уже близко: узнайте, сколько стоит доставка роз на дом
Погода
Американские ученые: астероиды могут уничтожить Землю

Американские ученые: астероиды могут уничтожить Землю

Собака ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома

Собака ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Жена избила мужа: главным свидетелем в суде стал шестилетний ребенок

Жена избила мужа: главным свидетелем в суде стал шестилетний ребенок

Машина врезалась в дерево: пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка

Машина врезалась в дерево: пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Таллиннский русский лицей получит от городских властей еще 60 000 евро

Таллиннский русский лицей получит от городских властей еще 60 000 евро

Только для избранных: многие не попадут в 1 классы частных школ

Только для избранных: многие не попадут в 1 классы частных школ

Культура
«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии

Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии (3)

Самые читаемые
В Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и устроили резню: трое ранены, один в очень тяжелом состоянии(1)
Новые подробности смертельного ДТП в Мустамяэ: предполагаемому виновнику 19 лет(11)
Женщина пожаловалась на испорченную жизнь из-за выигрыша в лотерею
Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)
Эстонская пара решила сфотографироваться у шоссе с большой собакой, но вдруг поняла, что тут что-то не так
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (61)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи! (18)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees