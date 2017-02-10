Жизненные обстоятельства вынудили сотрудницу Rimi жить на чердаке

Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили молодую, сравнительно ухоженную женщину, которая рассказала, что не является елгавчанкой, но работает в местном Rimi. Оказалось, что после двух лет совместного проживания бывший молодой человек выгнал ее из квартиры, девушке некуда идти и поэтому она нашла временное пристанище на чердаке, сообщает Rus.Tvnet.

Она сказала, что не знает о ночных приютах и полиция приняла решение доставить ее туда. По пути молодая женщина рассказала, что заработанного в магазине не хватает на аренду квартиры. После проверки документов и уровня алкоголя в крови (вернее, его полного отсутствия) стало понятно, что на улицу попала нормальная, желающая трудиться и жить полноценной жизнью девушка, но попавшая в трудную ситуацию.

Оказалось, что она из Екабпилса, где практически невозможно найти работу. Пока стоят морозы, девушка будет находиться в приюте бесплатно, станет теплее - койко-место будет стоить 8 евро.