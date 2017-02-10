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Таллиннцы усомнились в качестве консервов для малоимущих

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Раздача консервов из свинины, организованная властями Таллинна, вызывает широкий интерес среди малоимущих, уже розданы тысячи банок. При этом есть и те, кто побаивается принимать консервы в дар, не зная, откуда собственно мясо, сообщает Rus.Err со ссылкой на новостную программу ETV+ "Актуальная камера".

Руководитель отдела социальной работы Пыхья-Таллинна Март-Пеэтер Эрсс заверяет, что  консервы сделаны качественно и содержание мяса в них составляет минимум 80%. Правда, мясо действительно происходит из тех регионов, где чисто теоретически оно могло быть заражено свиной чумой. Но, по заверениям специалистов, свинина из третьей карантинной зоны африканской свиной чумы не представляет никакой опасности для людей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАконсервымалоимущиепомощьталлиннчума
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