Таллиннцы усомнились в качестве консервов для малоимущих

Руководитель отдела социальной работы Пыхья-Таллинна Март-Пеэтер Эрсс заверяет, что консервы сделаны качественно и содержание мяса в них составляет минимум 80%. Правда, мясо действительно происходит из тех регионов, где чисто теоретически оно могло быть заражено свиной чумой. Но, по заверениям специалистов, свинина из третьей карантинной зоны африканской свиной чумы не представляет никакой опасности для людей.