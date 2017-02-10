В Хельсинки третий день продолжается акция просителей убежища

Примерно 50 просителей убежища разбили лагерь на площади возле музея современного искусства Киасма.

По мнению протестующих, отрицательные решения, вынесенные Иммиграционной службой, являются «несправедливыми» и носят случайный характер.

Большинство участников акции – иракцы, которым отказали в предоставлении статуса беженца.

Они намерены продолжить свою акцию до тех пор, пока не будет выполнено их требование о встрече с министром или депутатом парламента.

Один из протестующих заявил, что если ему не разрешат остаться в Финляндии, он уедет либо в Германию, либо в Швецию, но в Ирак он не вернется ни в коем случае.

В 2015 году в Финляндию приехало около 32 тысяч просителей убежища, в основном из Ирака и Афганистана.