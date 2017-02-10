На берегу моря найден труп

В воскресенье, 12 февраля, в 14.40 в уезде Сааре, волости Пихтла, деревне Ванамыйза на берегу моря был найден до сих пор неопознанный труп, сообщает пресс-секретарь Спасательного департамента.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Вчера на Сааремаа был найден труп, погибшего в море человека, сообщает Postimees.
В воскресенье, 12 февраля, в 14.40 в уезде Сааре, волости Пихтла, деревне Ванамыйза на берегу моря был найден до сих пор неопознанный труп, сообщает пресс-секретарь Спасательного департамента.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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