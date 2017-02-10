На берегу моря найден труп

Сегодня ночью в Харьюмаа произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Жена избила мужа: главным свидетелем в суде стал шестилетний ребенок

Государственный суд признал виновной 39-летнюю женщину в избиении мужа на глазах шестилетнего сына. Маленький ребенок стал главным свидетелем в суде, сообщает Pärnu Postimees.

Машина врезалась в дерево: пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка

В субботу ночью в Раквере водитель потерял управление машиной и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал как водитель, так и пассажир автомобиля, сообщает Virumaa Teataja.

В Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и устроили резню: трое ранены, один в очень тяжелом состоянии

В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Раатузе двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на находившихся там трех человек, сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.

Фото: в Таллинне машина снесла заборы нескольких домов

Сегодня ночью до сих пор неизвестный водитель снес заборы трех жилых домов на улице Раху, сообщает Postimees.

Новые подробности смертельного ДТП в Мустамяэ: предполагаемому виновнику 19 лет

Сегодня утром полицейские продолжили поиски водителя, участвовавшего во вчерашнем трагическом ДТП в Мустамяэ на Сютисте-теэ.

В Мустамяэ водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Вчера вечером, около 22.20 в Таллинне у дома по адресу Сютисте-теэ, 44, произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Неизвестный автомобиль, сбивший женщину, скрылся с места происшествия и был найден полицией сегодня около 11 часов дня.