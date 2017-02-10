При пожаре в Харьюмаа погиб мужчина

Центр тревоги сегодня ночью в 1.07 получил сообщение о пожаре в Козе, в деревне Колу, где горело подсобное здание площадью 7x12 метров.
В ходе работ по тушению спасатели обнаружили труп мужчины.
Сегодня ночью в Харьюмаа произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
Центр тревоги сегодня ночью в 1.07 получил сообщение о пожаре в Козе, в деревне Колу, где горело подсобное здание площадью 7x12 метров.
В ходе работ по тушению спасатели обнаружили труп мужчины.
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