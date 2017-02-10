При пожаре в Харьюмаа погиб мужчина

Государственный суд признал виновной 39-летнюю женщину в избиении мужа на глазах шестилетнего сына. Маленький ребенок стал главным свидетелем в суде, сообщает Pärnu Postimees.

В Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и устроили резню: трое ранены, один в очень тяжелом состоянии

В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Раатузе двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на находившихся там трех человек, сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.