Белый дом сообщил о наличии доказательств фальсификаций на выборах в США

"Белый дом предоставил огромное количество доказательств нарушений на выборах, речь идет о людях, зарегистрированных более чем в одном штате, о мертвых людях, зарегистрированных, чтобы голосовать", - отметил Миллер.

"Вы не будете отрицать тот факт, что есть большое число неграждан, которые зарегистрированы для голосования в этой стране", - заявил советник президента, обращаясь к ведущему телепередачи.

Трамп неоднократно предупреждал о решимости провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах. По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

Как информировал президент, для расследования этих махинаций будет сформирована комиссия во главе с вице-президентом Майклом Пенсом.