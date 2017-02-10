В России на месте крушения вертолета найдены обломки и тело одного пассажира

"Экипаж вертолета Ми-8 Росавиации обнаружил с воздуха в озере белые обломки вертолета", - сказал источник.

По его словам, к месту ЧП следуют несколько вертолетов со спасателями на борту. "Наземная группа спасателей, которая ранее прибыла в район крушения, готовит для них площадки для посадки", - сообщили в экстренных службах.

Кроме того, на место происшествия в ближайшее время будет доставлено судно на воздушной подушке.

Собеседник агентства также информировал, что спасатели нашли тело одного из пассажиров вертолета.

Глава Турочакского района Республики Алтай Владислав Рябченко подтвердил ТАСС данную информацию. По его словам, было найдено тело Елены Ракитской.

"Спасатели и сотрудники заповедника на лодке нашли тело. Его прибило к берегу", - сказал собеседник агентства.

Вертолет Robinson пропал в воскресенье над Телецким озером в Турочакском районе. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.