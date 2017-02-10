NYT: сыновья Трампа начали активно расширять бизнес-империю отца

Как заявил в интервью Эрик Трамп, с братом "они не нуждаются больше в помощи отца по управлению компанией, поскольку стажеры стали начальниками". "Несмотря на то, что все еще иногда поднимаются вопросы о конфликтах интересов, они прямо утверждают, что намерены расширять бизнес-наследие Трампа как в США, так и за рубежом".

В эти дни братья запускают в жизнь новый проект компании (Trump Organisation) в Дубае, включающий "великолепные поля для гольфа", а через неделю в канадском Ванкувере открывают еще одну гостиницу и небоскреб - "башню Трампа". В их активе также еще около десятка крупных международных проектов по недвижимости.

Империя Трампа расширяется и в пределах страны. Эрик и Дональд-младший планируют открыть новую сеть элитных отелей под названием "Сайон" (Scion - в переводе "наследник") примерно в 30 американских городах. Эти гостиницы будут предназначены, в основном, для так называемых миллениалов - молодых людей, родившихся на стыке тысячелетий. Братья считают особо важным развивать внутренний бизнес, создающий новые рабочие места для американцев, поскольку это является приоритетом политики их отца.

Имидж важнее выгоды

Вместе с тем реализацию некоторых зарубежных проектов пришлось притормозить. "Я первым высказался за то, чтобы не работать по договоренностям, имеющим отношения к имиджу, - сказал Эрик. - Невозможно строить самое высокое здание в Тель-Авиве и в то же время пытаться вести мирные переговоры на Ближнем Востоке". Тем не менее, компания не бросает проекты, начатые еще до инаугурации и считающиеся новыми, в том числе по строительству отелей в курортных зонах Индонезии и Доминиканы, небоскребов в городах Индии и Уругвая, нового гольф-клуба в Дубае.

В настоящее время братья вынуждены решать и проблемы бизнеса, возникшие из-за избрания Трампа президентом. Так, американские СМИ недавно яростно обсуждали командировку Эрика в Уругвай в январе этого года, которая, по их подсчетам, обошлась налогоплательщикам почти в $100 тыс., уплаченных за проживание сопровождавших бизнесмена сотрудников спецслужб и посольства. Кроме того, братья вынуждены регулировать ситуацию, связанную с решением некоторых торговых организаций отказаться по политическим мотивам от продажи одежды, выпускаемой их сестрой Иванкой.

The New York Times напоминает, что после инаугурации Дональд Трамп, несмотря на давление общественности, так и не продал ни один из своих активов в недвижимости, которой владеет компания. Вместо этого он передал контроль своим старшим сыновьям и финансовому директору Аллену Вайсельбергу. "Оба брата убеждены, что они сами и их отец предприняли достаточно шагов по созданию такой структуры управления, которая позволит им избежать любых потенциальных конфликтов интересов", - подчеркивается в статье.