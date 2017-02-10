Как сообщает Эстонское телевидение (ЭТВ), россиянин пока не получил ответ от покинувшего свой пост в октябре 2016 года бывшего главы государства. Кроме того, Глазастиков заявил в эфире ЭТВ, что Россия может попытаться выставить активистов проекта ответственными за атаки на серверы Демократической партии США во время недавней избирательной кампании.

"Что касается обвинений в атаках на Демократическую партию и на выборы в США, то поскольку мы никак с этим не связаны, то нет никаких доказательств этого. То есть, я готов пообщаться с какими-то представителями Соединенных Штатов и объяснить - ребята, мы вообще не этим занимались. Нас просто вот так загребли под эту шумиху. Наоборот, нашей целью были Кремль и связанные с ним бизнесмены", - заявил Глазастиков.