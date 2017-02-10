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Один из основателей «Шалтай-Болтая» попросил Ильвеса помочь ему получить политическое убежище3

BNS/Интерфакс
BNS/Интерфакс
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Скрывающийся в Эстонии один из основателей российской группировки хакеров "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков обратился к бывшему президенту республики Тоомасу Хендрику Ильвесу с просьбой о помощи в получении политического убежища.

Как сообщает Эстонское телевидение (ЭТВ), россиянин пока не получил ответ от покинувшего свой пост в октябре 2016 года бывшего главы государства. Кроме того, Глазастиков заявил в эфире ЭТВ, что Россия может попытаться выставить активистов проекта ответственными за атаки на серверы Демократической партии США во время недавней избирательной кампании.

"Что касается обвинений в атаках на Демократическую партию и на выборы в США, то поскольку мы никак с этим не связаны, то нет никаких доказательств этого. То есть, я готов пообщаться с какими-то представителями Соединенных Штатов и объяснить - ребята, мы вообще не этим занимались. Нас просто вот так загребли под эту шумиху. Наоборот, нашей целью были Кремль и связанные с ним бизнесмены", - заявил Глазастиков.

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