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Сотрудники департамента выкупают арендованные машины по заниженным ценам

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Работники Департамента окружающей среды по завершению договора покупают взятые департаментом в лизинг автомобили по остаточной цене, которая может быть существенно занижена относительно рыночной стоимости.

Как правило, госучреждения берут автомобили на период договора аренды и по его завершению возвращают транспорт обратно лизинговая компания, пишет Äripäev.

Также и Департамерт окружающей среды возвращает автомобили, но отправляет вместе с отказом на право преимущественной покупки в лизинговую компанию сообщение, в котором сообщает о работнике, который хочет приобрести машину.

Согласно полученной из департамента информации, за прошлый и позапрошлый год они вернули 33 машины и тогда были желающие приобрести автомобиль, о чем департамент сообщал лизинговую компанию.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

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