Над российскими бобслеистами нависла угроза тотальной дисквалификации

"Если мы получим окончательные подтверждения, что некоторые спортсмены виновны в допинге, мы будем действовать согласно нашим правилам на 200 процентов. Но сначала я хочу получить четкое и объективное свидетельство", - цитирует Ферриани ТАСС со ссылкой на портал Insidethegames .

После опубликования второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой говорилось о допинговых махинациях с участием тысячи российских спортсменов, IBSF уже принял решение о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи. А Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 спортсменов.

Ферриани подчеркнул, решение совета IBSF о переносе ЧМ-2017 из Сочи не было вызвано угрозой бойкота со стороны спортсменов.

Согласно правилам организации, если четыре и более спортсменов из одной страны будут признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, членство национальной федерации может быть приостановлено на срок до двух лет. В случае признания вины восьми и более спортсменов - на четыре года.