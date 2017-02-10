Оставшийся позади Тянака и Латвала Ожье: я совершил самую глупую ошибку в своей карьере

При первом прохождении по СУ Likenäs Себастьен Ожье допустил несвойственную для него ошибку, сразу после старта задев в повороте сугроб и развернув свою Fiesta WRC. Французу удалось продолжить гонку, однако на финише он потерял почти полминуты.

«Глупая ошибка в первом повороте, – объяснил он. – Я срезал его, зацепил сугроб, и меня развернуло – а затем мне еще не сразу удалось завести двигатель.

После этого я сбросил темп, потому что знал, что борьба закончена. Мне очень хотелось атаковать этим утром. Нагнать лидеров было бы сложно, но такова жизнь...»

Победу на первом из трех спецучастков дня одержал Яри-Матти Латвала. Возглавляющий гонку пилот Toyota оказался на 7,1 секунды быстрее Отта Тянака из M-Sport, доведя тем самым свое преимущество над эстонцем в общем зачете до 10,9 секунды.

Третий этап Кубка Мира пройдет в Мексике с 9 по 12 марта.