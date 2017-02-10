Уморительная коллекция: мемы о суровом Ида-Вирумаа и его жителях

Большинство фотоколлажей основаны на сложившихся об Ида-Вирумаа стереотипах - алкоголизме, высоком уровне преступности, разрухе, отсутствии инфраструктуры, безбашенности местных жителей и их благосклонности по отношению к России. Безусловно, некоторые из работ - «на грани», чувствуется, что их авторы мало знакомы с местными реалиями и вряд ли являются жителями Ида-Вирумаа, но улыбнуться они все-таки заставляют.

Подписчиками группы стали уже более 2000 человек. Посмотреть все мемы можно в группе Ida-Virumaa meemid.