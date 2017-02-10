Скандальное видео: неспортивное поведение игрока сборной Нидерландов возмутило общественность

В одном из эпизодов игры Вельтман, указывая на своего травмированного партнера Бертрана Траоре, попросил игрока соперников остановиться, однако спустя пару секунд резко рванул вперед, продолжив наступление на ворота оппонентов. К счастью, эта атака не завершилась голом.

"Аякс" одержал в матче победу со счетом 2:0. В турнирной таблице амстердамский клуб располагается на втором месте с 52 очками, а у лидера чемпионата "Фейеноорда" на пять очков больше.