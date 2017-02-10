Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией?

«Уважаемые журналисты, надеюсь, вы поможете разобраться в довольно странной ситуации. У меня возникли разногласия со страховой компанией, поскольку я не хотел ремонтировать свой автомобиль в предложенных мне мастерских, - поведал он. - После ДТП, в котором я был пострадавшей стороной, со мной связалась страховая компания виновника аварии и предоставила список автомастерских, где я мог бы отремонтировать свою машину. Я поинтересовался у них о возможности проведения покрасочных работ в официальном представительстве марки: автомобилю чуть более пяти лет, поэтому не хотелось отдавать его кому попало».

По заверению читателя, в телефонном разговоре с представителем страховой компании ему дали понять, что якобы выбора в данной ситуации у него нет. «Мне кажется, там работают не самые компетентные люди. Либо на мне просто хотят сэкономить. Я где-то когда-то читал, что владелец может сам выбирать место, где будет ремонтироваться его автомобиль. Может, за последнее время что-то поменялось?» - поинтересовался он.

По словам члена правления Фонда дорожного страхования Эстонии Лаури Потсеппа, в случае страхового случая пострадавшая сторона имеет право выбирать мастерскую, где будет осуществляться ремонт транспортного средства. В то же время страховая компания обязуется компенсировать расходы на ремонт в разумных пределах.

«Если выбранная пострадавшей стороной автомастерская выставляет счет, который, по мнению страховой компании, превышает понятие разумных расходов, владельцу автомобиля придется оплатить разницу из собственного кармана. Данные правила установлены в части второй 26-ой статьи Закона о дорожном страховании», - отметил Потсепп.

Как отметил Потсепп, если речь идет о страховании КАСКО, обычно условия возмещения ущерба зафиксированы в договоре.

«Обычно страховые компании рекомендуют делать ремонт в мастерских, с которыми они сотрудничают. Это делается для помощи клиенту, поскольку не у всех имеется опыт обращения в автомастерские. Я не думаю, что компания будет советовать мастерские, выполняющие некачественный ремонт», - подытожил Потсепп.

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