Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои булочки?

«Мне не очень приятно, когда на кассе кассир начинает руками прощупывать, с какой начинкой я взял булочки. Некоторые можно отличить визуально по форме, но булочки с капустой, морковкой, сосиской и мясом могут отличить далеко не все кассиры, - рассказывает Андрей. - С данной проблемой сталкивался как в mini-Rimi Пяэскюла, так и в Сауэ».

Мужчина рассказывает, что часто берет булочки с капустой и, чтобы их лишний раз не прощупывали на кассе, сразу говорит кассиру начинку выбранных хлебобулочных изделий. «Видимо, чтобы удостовериться не взял ли я булочки с сосиской, которые дороже, кассиры опять начинают контрольно продавливать их пальцами», - жалуется он.

Андрей говорит, что последней каплей, которая вынудила его обратиться в редакцию, стало то, что в Пяэскюла кончились маленькие пакеты для булочек и он воспользовался большим, положив туда три булочки. Когда подошла его очередь, мужчина сразу сказал, какие там булочки и назвал их количество. Но в очередной раз кассир начала продавливать их пальцами, после чего открыла пакет, стала в него всматриваться, и, не отрывая головы от пакета, начала расспрашивать о начинке булочек. «Скажу честно, придя домой, я их просто выбросил. Терпеть продавливания пальцами еще можно, но говорить в пакет с булочками - это совершенно неприемлемо», - негодует он.

Отвечает пресс-секретарь Rimi Катрин Батс:

На самом деле хлебобулочные изделия у нас взвешивают кассиры. Попытаемся их обучить так, чтобы они могли правильно определить вид булочки без близкого изучения. Также всегда приветствуются комментарии клиента по поводу покупки непосредственно сотруднику магазина.

Действительно может произойти так, что в некоторых принадлежащих Rimi магазинах сотрудники недостаточно знакомы с различными булочками, поэтому могут больше сомневаться, чем опытные кассиры. Также такое может случиться с новым сотрудником.

Безусловно, мы обсудим с работниками, как оценивать хлебобулочные изделия, чтобы у клиента больше не возникало подобных проблем.

Приносим свои извинения клиенту!

На данный момент мы считаем, что действующая в отношении хлебобулочных изделий система, когда цену определяет кассир, хорошая и ее менять в планах нет.

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