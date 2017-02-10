Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои булочки?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

«Собираются ли mini-Rimi (бывшие магазины Säästumarket) устанавливать весы для самостоятельного взвешивания хлебобулочных изделий и получения наклейки с ценой за товар?» - спрашивает читатель Rus.Postimees Андрей.

«Мне не очень приятно, когда на кассе кассир начинает руками прощупывать, с какой начинкой я взял булочки. Некоторые можно отличить визуально по форме, но булочки с капустой, морковкой, сосиской и мясом могут отличить далеко не все кассиры, - рассказывает Андрей. - С данной проблемой сталкивался как в mini-Rimi Пяэскюла, так и в Сауэ».

Мужчина рассказывает, что часто берет булочки с капустой и, чтобы их лишний раз не прощупывали на кассе, сразу говорит кассиру начинку выбранных хлебобулочных изделий. «Видимо, чтобы удостовериться не взял ли я булочки с сосиской, которые дороже, кассиры опять начинают контрольно продавливать их пальцами», - жалуется он.

Андрей говорит, что последней каплей, которая вынудила его обратиться в редакцию, стало то, что в Пяэскюла кончились маленькие пакеты для булочек и он воспользовался большим, положив туда три булочки. Когда подошла его очередь, мужчина сразу сказал, какие там булочки и назвал их количество. Но в очередной раз кассир начала продавливать их пальцами, после чего открыла пакет, стала в него всматриваться, и, не отрывая головы от пакета, начала расспрашивать о начинке булочек. «Скажу честно, придя домой, я их просто выбросил. Терпеть продавливания пальцами еще можно, но говорить в пакет с булочками - это совершенно неприемлемо», - негодует он.

Отвечает пресс-секретарь Rimi Катрин Батс:

На самом деле хлебобулочные изделия у нас взвешивают кассиры. Попытаемся их обучить так, чтобы они могли правильно определить вид булочки без близкого изучения. Также всегда приветствуются комментарии клиента по поводу покупки непосредственно сотруднику магазина.

Действительно может произойти так, что в некоторых принадлежащих Rimi магазинах сотрудники недостаточно знакомы с различными булочками, поэтому могут больше сомневаться, чем опытные кассиры. Также такое может случиться с новым сотрудником.

Безусловно, мы обсудим с работниками, как оценивать хлебобулочные изделия, чтобы у клиента больше не возникало подобных проблем.

Приносим свои извинения клиенту!

На данный момент мы считаем, что действующая в отношении хлебобулочных изделий система, когда цену определяет кассир, хорошая и ее менять в планах нет.

Если вы хотите задать вопрос для рубрики "Вопрос читателя", пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee или воспользуйтесь формой "Пришли новость", находящейся в верхней части сайта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАRimiбулочкивопрос читателякассир
По теме
Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

"Всегда ли я буду виноват, если по какой-то причине случайно врежусь в стоящий впереди автомобиль? И что будет в ситуации цепной аварии, когда в ДТП попадают несколько транспортных средств?" - спрашивает читатель Postimees. Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратился Сергей, который интересуется: может ли работодатель отслеживать местоположение работника, установив ему специальное приложение в смартфоне?
Вопрос водителя: нужно ли пропускать на пешеходном переходе робота-доставщика?

Вопрос водителя: нужно ли пропускать на пешеходном переходе робота-доставщика? 1

У многих водителей, которые ездят в районе Мустамяэ, возник вопрос: нужно ли по правилам дорожного движения уступать дорогу на пешеходном переходе роботам-доставщикам. Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

«Снимаю трехкомнатную квартиру. Помимо платы за наем плачу каждый месяц и по коммунальным счетам, которые содержат взносы в ремонтный фонд. Эти деньги действительно должен платить квартиросъемщик?», - спрашивает читатель портала Kodu. Вопрос читателя: почему мини-пиццы в Selver стоят так дорого?

Вопрос читателя: почему мини-пиццы в Selver стоят так дорого? 1

«Ходил в Selver и думал купить что-нибудь перекусить. Нашел на прилавке с булочками мини-пиццу и из-за ее маленького размера решил взять три штуки. Когда увидел цену, аппетит пропал быстро — за три мини-пиццы хотели почти четыре евро», -возмущается читатель портала Tarbija24.
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
eesti laul 2017

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:51
Резня в Тарту: прокурор добивается ареста подозреваемого
11:46
Карина Пыдра: по следам скандала в Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии
11:43
Чем опасно сочетание чая с молоком?
11:42
EAS купит программное обеспечение Microsoft за 800 000 евро
11:40
Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство (фото)
11:38
Как побороть синдром рабочих опозданий
11:33
Красавица и морские чудовища: туристку прославили фото с необычными животными
11:28
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
11:28
Будет сокращен маршрут одного столичного автобуса
11:24
Таксисты Нарвы, вам пора регистрироваться на эстонский!
11:20
Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои булочки?
11:18
Как избавиться от долгов и начать путь к достатку: советы астролога Василисы Володиной
11:17
Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией?
11:06
Фото: эта пятикомнатная квартира в Старом Таллинне ждет богатенького покупателя с утонченным вкусом
11:05
Чем эстонская живая Барби занимается вечером в субботу? Конечно же, изучает половые органы! (фото)
10:57
Браво! Эстонец получил «Грэмми»
10:55
Пятикратный олимпийский чемпион сломал ногу на съемках реалити-шоу
10:30
Галерея: перед Рийгикогу проходит акция против пушных ферм (3)
10:30
Смотрите сами! На церемонии BAFTA-2017 герцогиня Кэтрин выглядела так прекрасно, как никогда ранее
10:27
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 113 евро!
Все новости
LimonЦеликом
Браво! Эстонец получил «Грэмми»

Браво! Эстонец получил «Грэмми»

Как избавиться от долгов и начать путь к достатку: советы астролога Василисы Володиной

Как избавиться от долгов и начать путь к достатку: советы астролога Василисы Володиной

Чем эстонская живая Барби занимается вечером в субботу? Конечно же, изучает половые органы! (фото)

Чем эстонская живая Барби занимается вечером в субботу? Конечно же, изучает половые органы! (фото)

11:38
Как побороть синдром рабочих опозданий
10:30
Смотрите сами! На церемонии BAFTA-2017 герцогиня Кэтрин выглядела так прекрасно, как никогда ранее
10:22
Филипп Киркоров снова готовится стать отцом
09:51
Фото и видео: «Актуальная камера» вышла в эфир из новой студии. Как вам такие перемены?
KrasotkaЦеликом
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)

Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)

Чем опасно сочетание чая с молоком?

Чем опасно сочетание чая с молоком?

Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку

Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку

11:40
Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство (фото)
12. фев
Девять способов разоблачить измену партнера
12. фев
Открытие: дневной сон способствует развитию речи
12. фев
Cобраться – только подпоясаться!
SportsЦеликом
Пятикратный олимпийский чемпион сломал ногу на съемках реалити-шоу

Пятикратный олимпийский чемпион сломал ногу на съемках реалити-шоу

Скандальное видео: неспортивное поведение игрока сборной Нидерландов возмутило общественность

Скандальное видео: неспортивное поведение игрока сборной Нидерландов возмутило общественность

Оставшийся позади Тянака и Латвала Ожье: я совершил самую глупую ошибку в своей карьере

Оставшийся позади Тянака и Латвала Ожье: я совершил самую глупую ошибку в своей карьере

09:39
Над российскими бобслеистами нависла угроза тотальной дисквалификации (1)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои булочки?

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои булочки?

Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией?

Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией?

Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте

Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте

12. фев
В Эстонии спасатели быстрее помогут пользователям Android-смартфонов, чем владельцам iPhone (2)
Погода
Сегодня в Эстонии потеплеет

Сегодня в Эстонии потеплеет

Видео: в Таиланде слон едва не убил назойливую туристку

Видео: в Таиланде слон едва не убил назойливую туристку

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Резня в Тарту: прокурор добивается ареста подозреваемого

Резня в Тарту: прокурор добивается ареста подозреваемого

Пьяный водитель, по вине которого погибла женщина, предстал перед судом

Пьяный водитель, по вине которого погибла женщина, предстал перед судом

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Будет сокращен маршрут одного столичного автобуса

Будет сокращен маршрут одного столичного автобуса

Галерея: перед Рийгикогу проходит акция против пушных ферм

Галерея: перед Рийгикогу проходит акция против пушных ферм (3)

Культура
«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии

Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии (3)

Самые читаемые
Сотрудники департамента выкупают арендованные машины по заниженным ценам(2)
Грандиознейший провал эстонской школы(1)
Мужчина нашел в новой квартире 270 тысяч евро и сдал их в полицию (2)
Отправленный заказным письмом ценный подарок потерялся на почте
Уморительная коллекция: мемы о суровом Ида-Вирумаа и его жителях(1)
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (61)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
В Мустамяэ водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся(21)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees