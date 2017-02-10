Красавица и морские чудовища: туристку прославили фото с необычными животными

Сара Кохан, двадцатидвухлетняя студентка из Сиднея, за последние пять лет во время ее каникул побывала в самых экзотических местах земного шара, рассказывает The Daily Mail.

«Фишкой» своего Instagram она сделала фотографии с необычными морскими животными — или животными, живущими у моря. И смогла набрать 245 000 подписчиков в течение месяца. На снимках она плавает с акулами или с горбатыми китами, кормит игуан и поросят, а не только фотографируется на фоне великолепных тропических пляжей.

«Когда я под водой и плаваю с китами, все остальное перестает существовать. Видеть животных в их естественной среде, иметь возможность взаимодействовать с ними без страха и чувства уязвимости просто прекрасно», — говорит Сара. Она также надеется смыть пятно позора с акул. По ее словам, это прекрасные и в своем роде уникальные животные. Людям надо уважать и ценить их, пишет "Моя Планета".

В начале своих путешествий девушка делал все сама, но сейчас, с ростом популярности ее в социальных сетях, она сотрудничает с известными отелями и брендами купальной одежды.

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