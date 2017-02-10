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EAS купит программное обеспечение Microsoft за 800 000 евро

BNS
BNS
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Фонд развития предпринимательства (EAS) предположительно за 800 000 евро на три года купит программное обеспечение Microsoft.

EAS планирует в рамках тендера заключить с Microsoft договор Enterprise Agreement и приобрести лицензии на программное обеспечение Microsoft с дополнительными услугами, которые покроют потребность всех рабочих мест и серверов EAS в продукции Microsoft на последующие 36 месяцев с обслуживанием и обучением.

Фонд планирует заключить с Microsoft Eesti рамочный договор в объеме 800 000 евро. Это значит, что EAS будет по отдельности заказывать специфические услуги.

Фонд в том числе намерен приобрести лицензии на такие программы, как облачный офисный пакет Office 365, разговорную программу Skype for Business, программу электронной почты Exchange Server и чертежную программу Visio Pro, а также лицензии операционной системы Windows для серверов и компьютеров.

Microsoft может представить свое предложение до утра 9 марта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАEttevõtluse Arendamise Sihtasutusmicrosoftфонд
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