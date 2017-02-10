Резня в Тарту: прокурор добивается ареста подозреваемого

В 12.50 в субботу полиции поступило сообщение о том, что двое мужчин ворвались в чужую квартиру на улице Раатузе и с ножом напали на находившихся в ней трех человек. Полиция задержала мужчин в возрасте 21 и 20 лет, которых прежде всего поместили в арестный дом протрезвляться. В результате нападения пострадали женщины в возрасте 23 и 30 лет и 25-летний мужчина, которых доставили в Клинику Тартуского университета.

По словам пресс-секретаря Лыунаской окружной прокуратуры, во второй половине дня в понедельник обвинение намерено ходатайствовать об аресте 21-летнего мужчины. Ему также предъявлено подозрение в попытке убийства, в случае обвинительного приговора наказание может составить до 15 лет тюрьмы.