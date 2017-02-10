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Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Резня в Тарту: прокурор добивается ареста подозреваемого

BNS
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Лыунаская окружная прокуратура планирует добиваться ареста мужчины, который в конце прошлой недели совершил вооруженное нападение на улице Раатузе в Тарту.

В 12.50 в субботу полиции поступило сообщение о том, что двое мужчин ворвались в чужую квартиру на улице Раатузе и с ножом напали на находившихся в ней трех человек. Полиция задержала мужчин в возрасте 21 и 20 лет, которых прежде всего поместили в арестный дом протрезвляться. В результате нападения пострадали женщины в возрасте 23 и 30 лет и 25-летний мужчина, которых доставили в Клинику Тартуского университета.

По словам пресс-секретаря Лыунаской окружной прокуратуры, во второй половине дня в понедельник обвинение намерено ходатайствовать об аресте 21-летнего мужчины. Ему также предъявлено подозрение в попытке убийства, в случае обвинительного приговора наказание может составить до 15 лет тюрьмы.

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В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Раатузе двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на находившихся там трех человек, сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.
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