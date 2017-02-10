Туристы рассказали о провальных романтических путешествиях

Нилуфер Атик вспоминает, как отправилась отдыхать на остров Корфу в Грецию с друзьями. Девушка была без пары и познакомилась там с местным официантом.

Во время одного из свиданий Атик пригласила мужчину к себе в отель. Однако кровать в ее номере, которую туристка приняла за двуспальную, оказалась на самом деле двумя кроватями, сдвинутыми вместе. Они случайно раздвинулись, и женщина упала в образовавшийся проем, сломав себе копчик.

Инцидент с переломом также произошел с двумя туристами, отдыхавшими на Гренаде. Саша Дамжановски вспоминает, как во время прогулки перекинул свою жену через плечо и сломал ей ребро.

Джуд Кларк рассказала, как полетела со своим мужем в сицилийский город Палермо отмечать медовый месяц. Однако ее чемодан с одеждой, которую она тщательно выбирала для такого случая, потерялся в ходе путешествия. Новых вещей Кларк купить не смогла, потому что супругов обокрали, пишет lenta.ru.

Керен Леви также побывала на Сицилии и ее поездка тоже оказалась неудачной. Женщина отправилась туда с коллегой, с которым надеялась завязать романтические отношения. Однако на второй день отдыха туристку ужалила медуза, из-за чего ее лицо распухло. Коллеге пришлось ухаживать за пострадавшей. В итоге пара так и не состоялась.