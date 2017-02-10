Осиновский не видит смысла менять систему президентских выборов

"Любое изменение в системе выборов президента требует как консенсуса внутри правительства, так и более широкой политической поддержки, поскольку данная инициатива потребует изменения Конституции", - сказал Осиновский корреспонденту портала Rus.Err.

"В ближайшие месяцы спикер Рийгикогу Эйки Нестор и глава МВД Андрес Анвельт будут искать общий язык в этом вопросе с коалиционными партнерами. Но я лично не вижу принципиальных ошибок в нынешней системе президентских выборов. В Эстонии сегодня очень хороший президент, избранный парламентским путем", - добавил Евгений Осиновский.