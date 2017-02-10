Келли Сильдару выиграла соревнования в Кивиыли: даже мужчины остались не у дел

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил портал rus.err.ee, отметив, что Келли Сильдару победила с результатом в 80,67 балла.

Этот результат не смог повторить ни один из участников-мужчин, но поскольку в мужском зачете Келли Сильдару выступала вне зачета, золотую медаль получил ставший вторым Михкель Устав (75,00), серебряным призером стал 10-летний Хенри Сильдару, младший брат Келли (71,33), а бронзовую награду получил Матс-Каарел Руус (70,00).

Также Келли Сильдару уверенно выиграла соревнования среди девочек до 14 лет - 75,67 балла.