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Подробности теракта в новогоднюю ночь

СМИ: стамбульский стрелок Машарипов требует для себя смертного приговора

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Абдулгадир Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей, сообщил суду, что хотел бы, чтоб ему вынесли смертный приговор. Об этом в понедельник сообщает газета Sabah, приводящая выдержки из показаний террориста в суде, пишет ТАСС.

Машарипов сообщил, что получил приказ совершить теракт в Стамбуле от некоего Абу Джихада, с которым лично никогда не встречался. Этот человек через курьера доставил по адресу проживания стрелка автомат с шестью полными магазинами и три ручные гранаты. "Я член группировки "Исламское государство", моей целью было убийство христиан. Абу Джихад сказал, что они собираются на площади Таксим", - сказал Машарипов.

Однако 31 декабря на Таксиме было очень большое число полицейских, тогда стрелок, по согласованию с Джихадом, выбрал целью клуб Reina. "Я открыл беглый огонь по посетителям, потом бросил две гранаты; одну я подорвал, держа около своей головы, но выяснилось, что она была светошумовой, и я не умер. Будет хорошо, если меня приговорят к смертной казни, потому что я пришел в клуб умереть", - сказал Машарипов. В Турции, однако, смертная казнь отменена.

Он также пояснил, что вышел из клуба свободно. Террорист оставил внутри оружие и часть одежды, а поскольку на его лице были раны и кровоподтеки от взрыва гранаты, сотрудники полиции посчитали его пострадавшим. В неразберихе они вывели его из клуба и оставили ждать на тротуаре. Оттуда Машарипов самостоятельно пешком и на нескольких такси смог добраться до тайной квартиры ИГ в другом районе Стамбула.

Как отмечает Sabah, Машарипов не раскаялся в содеянном и считает свою акцию местью мусульман христианскому миру. После этих показаний суд 11 февраля принял решение арестовать террориста. В настоящее время он находится в стамбульской тюрьме Силиври, где будет дожидаться окончания судебного процесса.

Уроженец Узбекистана Машарипов в ночь на 1 января, вооружившись автоматом, устроил стрельбу в ночном клубе Reina: его жертвами стали 39 человек, 16 из них - иностранцы, в том числе одна россиянка. Также погибли подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Экстремисты ИГ взяли на себя ответственность за данную вылазку. Во время захвата Машарипова в квартире, где он укрывался, было обнаружено около 200 тысяч долларов, которые являлись платой исполнителю теракта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАИсламское государствоклубстамбулстрелоктеракт
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