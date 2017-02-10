Матч пройдет в Saku Suurhall. Начало игры в 18.30.
В настоящее время "Калев" с 4 победами и 11 поражениями занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
Сегодня вечером в Единой лиге ВТБ состоится поединок между "Калев/Крамо" и командой игрока сборной Эстонии Сийма-Сандера Вене "Нижний Новгород", пишет Postimees.
Матч пройдет в Saku Suurhall. Начало игры в 18.30.
В настоящее время "Калев" с 4 победами и 11 поражениями занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
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