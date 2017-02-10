"Калев/Крамо" разгромил "ТТУ" в плей-офф Балтийской баскетбольной лиги

Вчера в плей-офф Балтийской баскетбольной лиги встречались команды "ТТУ" и "Калев/Крамо", пишет Postimees.

Столичный стадион "Калев" в ближайшие годы обретет новый облик

В Таллинне подписан договор о реконструкции центрального стадиона "Калев" - на это выделят 14 млн евро.

В дуэли двух баскетбольных "Калевов" победу одержал чемпион Эстонии

Во вторник, 31 января, в чемпионате Эстонии по баскетболу состоялся один матч.

Игрок силламяэского "Калева" Липин находится на просмотре в Узбекистане

24-летний полузащитник Максим Липин, который в минувшем сезоне выступал за силламяэский "Калев", отметился голом за узбекский "Машъал", где он сейчас находится на просмотре, пишет Postimees.

"Калев/Крамо" прервал серию из девяти поражений в Единой лиге ВТБ

В четверг, 26 января, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" прервали серию из девяти поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. На своей площадке чемпион Эстонии одолел пермскую "Парму" - 85:79 (33:15, 13:16, 25:17, 14:31).

Стали известны участники плей-офф Балтийской баскетбольной лиги: "Тарвас" дисквалифицирован

Завершился групповой этам Балтийский баскетбольной лиги. Стали известны 16 лучших команд, которые пробили в стадию плей-офф, пишет Postimees.

«Химки» разгромили «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» разгромили эстонский «Калев» со счетом 81:57 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Атакующий полузащитник "Инфонета" заключил контракт с "Нымме Калью"

Футбольный клуб "Нымме Калью", завоевавший в минувшем сезоне "серебро", заключил двухлетний контракт с атакующим полузащитником "Инфонета" Николаем Машичевым.

Калев Эрмитс показал 53-й результат на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Лучший из эстонских биатлонистов Калев Эрмитс с двумя промахами показал 53-й результат на этапе Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Экс-форвард силламяэского "Калева" Евгений Кабаев перешел в пражский "Богемианс"

Лучший бомбардир чемпионата Эстонии-2016 по футболу Евгений Кабаев, забивший в минувшем сезоне 25 голов за силламяэский "Калев", продолжит карьеру в Чехии.

Биатлонист Калев Эрмитс восстановился после вирусного заболевания и выступит в Оберхофе

Лучший биатлонист Эстонии Калев Эрмитс восстановился после вирусного заболевания и попал в заявку эстонской команды на четвертый этап Кубка мира, который в четверг, 5 января, стартует в немецком Оберхофе, пишет rus.err.ee.

Скончался олимпийский медалист и семикратный чемпион Эстонии

Рано утром первого января эстонский парусный спорт содрогнулся от новости о смерти знаменитого яхтсмена, олимпийца и в прошлом тренера сборной Эстонии по парусному спорту Александра Чучелова.