П.И.Филимонов: эстоноязычные детские сады – ровно то, что нам надо

Давайте для разнообразия поговорим серьезно. Без этих моих шуточек, но уж и без ваших истерик тогда в комментариях, хотя кому я это говорю.

Мы живем в стране, которая называется Эстония. Государственным языком нашей страны является эстонский язык и я, честно, не вижу ни малейшей причины, по которой здесь теоретически в обозримом будущем могло бы быть больше одного государственного. Только потому, что несколько сотен лет мы были в составе Российской Империи, а потом нас до кучи еще оккупировал Советский Союз?

Это несерьезно, с тем же самым успехом можно было бы требовать введения русского как государственного в Финляндии ли, в Польше ли, в Монголии ли, да мало ли где еще. Можно припомнить здесь статус шведского языка в Финляндии и ткнуть меня рожей туда. Но сколько лет прошло с момента освобождения Финляндии из-под шведского владычества до момента укоренения шведского языка в его нынешнем качестве?

Да, наши высшие государственные чиновники, возможно, когда-нибудь, в отдаленной перспективе и пойдут на этот шаг, но это будет невероятное проявление доброй воли, после которого все вякальщики про русский мир и ненужность языка, на котором говорит чуть больше миллиона человек, в масштабах вселенной, должны были бы навсегда заткнуться.

Это был бы очень красивый жест и сейчас, но для этого мы еще лет тридцать должны ходить по пустыне. К сожалению, с течением времени сроки выветривания рабского и совкового сознания только возрастают, да и медицина тоже не стоит на месте, продлевая жизнь и здоровье невыветрившимся.

Так что будем исходить из того, что есть. А есть у нас один государственный язык. И достаточно большое количество актов доброй воли от разных инстанций, которые позволяют своему населению беспрепятственно в значительном объеме учиться в гимназии на негосударственном языке, иметь возможность и в университете получать образование на другом негосударственном языке, наслаждаться целым телеканалом и одну государственной радиостанцией на негосударственном языке. Про частные СМИ я не говорю, это отдельная история, и очень хорошо, что они есть, и очень хорошо, что они есть в таком разнообразии стилей, форматов и языков.

Меня, знаете, искренне удивляют все эти волны народного возмущения по поводу системы 60/40 в русских школах или слов Маргуса Цахкна об эстоноязычных детских садах. Государственный язык страны, гражданином которой ты являешься, нужно знать. Это аксиома. Если ты не являешься гражданином, либо уезжай туда, где тебе милее, либо выкручивайся на месте, как можешь. Это твой выбор, все пути более-менее открыты.

И опять же, не надо мне говорить про бабушек, дедушек и ветеранов. Уж от них-то, кажется, вообще ничего не требуют. Государство наше, при всех его недостатках и упущениях, не выдвигает в этом смысле никаких неподъемных претензий к своим гражданам.

Теперь что касается конкретно детских садов. Я лично знаю примерно десять русскоязычных (приходится оперировать этим громоздким термином) по рождению человек, посещавших эстонские детские сады. И могу заверить, что личная статистика показывает: Маргус Цахкна прав. В общем и целом у таких людей нет или почти нет проблем с эстонским языком как в повседневном общении на личном уровне, так и в профессиональном смысле. Если спросить меня, так я, пожалуй, поддержал бы инициативу IRL. Тем более, что в столь нежном возрасте стереотипы у личности еще почти не сформированы, и погружаться в чужой язык должно быть проще. Если, конечно, воспитатели не будут относиться к своей работе слишком формально.

При чуть-чуть более индивидуализированном подходе, чем обычно, на выходе мы можем получить еще больше людей, одинаково хорошо говорящих на двух языках. Что будет для страны вообще и для самих этих людей в частности гигантским бонусом. И да, Цахкна прав и в вопросе лояльности. Человек, говорящий на государственном языке страны, имеет гораздо больше предпосылок развиться в цивилизованного и лояльного ее гражданина хотя бы за счет расширения того медиапространства, которое он поглощает. Тогда он не будет вынужденно читать колонки «известного литератора и колумниста», а пойдет и посвятит свой досуг какому-нибудь более полезному занятию, например, размышлениям по поводу того, кто поедет от Эстонии на «Евровидение» в этом году.

А что касается так называемого «сохранения русской культуры» в семьях и плача по поводу того, что дети наши вырастут «Иванами, не помнящим родства», то все в руках родителей. В демократическом либеральном обществе, к которому мы, к моему лично большому удовольствию, более-менее успешно приближаемся, государство в культурном плане ничего своим гражданам (а тем более, негражданам) не должно. Хотите, чтобы ваши дети не забывали язык и культуру своих предков, – взяли ноги в руки и занялись этим сами. Заодно и пенять будет не на кого потом. Как правильно подмечали Ильф и Петров, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Без всякого юмора. Это жизнь.