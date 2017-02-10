Карпин, Аленичев и Титов сыграют за сборную России по футболу на Кубке легенд

Как сообщает пресс-служба турнира , их партнерами по команде будут Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов и Александр Филимонов.

На групповом этапе сборная России встретится с командами Нидерландов и сборной Звезд футбола. За выход в финал из другой группы поспорят сборные Португалии, Германии и Италии.

Лучшие команды двух групп разыграют главный трофей турнира, а остальные продолжат вести соперничество за призовые места.

В составе сборной Нидерландов на поле выйдут такие футболисты как Франк Де Бур, Пьер Ван Хойдонк, Артур Нюман, а в составе сборной Звезд футбола - Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта и Венсен Кандела.