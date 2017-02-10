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Премию World Press Photo дали за фотографию убийцы посла Карлова1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Главный приз международного конкурса фотографов World Press Photo («Уорлд пресс фото») в этом году получил снимок турецкого фотографа Бурхана Озбилиджи, сделанный во время убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Церемония оглашения победителей состоялась в понедельник, 13 февраля, в Амстердаме, сообщает NEWSru  со ссылкой на голландскую газету de Volkskrant.

На фотографии года запечатлен 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ спустя несколько секунд после покушения на российского дипломата. Он держит в руке пистолет и что-то кричит. На заднем плане лежит смертельно раненный посол.

Фотография была частью серии снимков под названием «Покушение в Турции», которая также выиграла в категории «Экстренные новости. Истории», сообщает агентство Associated Press, на которое работает Озбилиджи. На фото попали моменты до и после того как Алтынташ достал пистолет и выстрелил в российского посла.

По словам самого Озбилиджи, его профессиональные инстинкты взяли верх в тот момент, когда перед его глазами развивалась шокирующая сцена. «Было очень жарко, будто я кипятил воду у себя в голове, затем очень-очень холодно. Крайне опасно, - описал фотограф свои ощущения в интервью. - Но в то же время я понимал, что это большая история, это история, очень-очень важное происшествие».

В результате Озбилиджи решил сделать то, чему научился за свою 30-летнюю карьеру. «Я немедленно решил выполнить свою работу, поскольку меня могли ранить, возможно, убить, но по крайней мере я решил продемонстрировать хорошую журналистику», - рассказал фотограф.

«Это было очень сложное решение, - отметила член жюри Мари Калверт (цитата по ТАСС). - Наш выбор пал именно на этот снимок, поскольку он не только является очень эмоциональным, но и действительно отражает ненависть нашего мира. Каждый раз, когда ты смотришь на эту фотографию, так и хочется отодвинуться от нее подальше».

С ненавистью связывает этот снимок и другой член жюри, Жоао Силва: «Я вижу, как наш мир стремительно движется в пропасть. А этот мужчина явно достиг точки невозврата и решил совершить покушение на того, кого он считает виноватым, по сути, атаковать страну, которую он обвиняет за то, что происходит в регионе. Это одна фотография, но она отображает, что творится и в Европе, и в Америке, и на Ближнем Востоке».

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель заключается в том, чтобы поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели около 80 тыс. снимков, сделанных более 5 тыс. фотографами из 125 стран. В число победителей вошли работы 45 фотографов из 25 стран.

Победителей в других категориях смотрите в нашей галерее.

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