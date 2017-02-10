В Rimi ответили своей работнице, живущей на чердаке

Недавно полицейский патруль самоуправления Елгавы, получив вызов по поводу бездомного, ночующего на чердаке одного из домов, обнаружили молодую, сравнительно ухоженную женщину, которая рассказала, что не является елгавчанкой, но работает в местном Rimi.

Оказалось, что после двух лет совместного проживания бывший парень выгнал ее из квартиры, девушке некуда идти и поэтому она нашла временное пристанище на чердаке.

После проверки документов и уровня алкоголя в крови стало понятно, что на улицу попала нормальная, желающая трудиться и жить полноценной жизнью девушка, попавшая в трудную ситуацию.

«В дополнение к некоторым бонусам для наших работников, например, скидки на продукцию и страхование, мы предоставляем служебную гостиницу, - говорит руководитель общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите. - В случае, если работник проживает более чем в 50 километров от своего рабочего места в Риге, гостиница ему предоставляется бесплатно.

В настоящее время услугу использует около 70 работников из Екабписла, Резекне, Тукумса, Цесиса, Салацгривы. О произошедшем мы узнали из СМИ. Мы проинформировали нашу работницу о возможности остаться в служебной гостинице. Также известно, что такую же помощь девушке предложила и социальная служба города Елгава».

Инга Бите добавила, что, несмотря на то, что гостиница предусмотрена только для работников, приезжающих в Елгаву, администрация торговой сети готова сделать исключения в отдельных критических ситуациях.

Как сообщалось ранее, девушка не знала о ночных приютах, а заработанного в магазине ей не хватает на аренду квартиры. Пока стоят морозы, девушка будет находиться в приюте бесплатно, станет теплее - койко-место будет стоить 8 евро.