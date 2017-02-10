СМИ определили 10 лучших мест для путешествий вдвоем

На первом месте в списке, составленном блогом Roamaroo, стоит Южный остров, Новая Зеландия. Ничто не может сравниться с великолепием Новой Зеландии. Поездки по острову, удовольствие от созерцания восхитительных пейзажей — это может стать приключением всей жизни. А еще можно заказать вертолетную экскурсию на ледники, покататься на тобоггане и заняться банджи-джампингом, рассказывает The Independent.

За ним следует Кейптаун, ЮАР. В национальном парке Крюгера вы можете наблюдать за дикими животными и дополнить впечатления незабываемыми отдыхом в термальных спа-курортах, сочетая с их с удовольствием от местной кухни, отмечает "Моя Планета".

Третье место — Иордания. Искатели приключений и любители истории не заскучают здесь. Да и как можно заскучать, когда местные пейзажи - словно из сказки. Вы можете побродить по древнему городу Петре, покататься на верблюдах в песках Вади-Рам, поплавать в Мертвом море.

В список так же попали Новый Орлеан, Таиланд, Амстердам, Картахена, Португалия, Исландия и Буэнос-Айрес.