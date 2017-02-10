«Беги или умри» и другие: правда ли, что дети в Эстонии играют в самоубийственные игры?

Хорошо забытое старое

Сама по себе игра не нова – развлечениями такого рода не брезговали и советские дети, разве что автомобилей в те времена было намного меньше. Опасные детские игры так или иначе существовали всегда: нынешние сорокалетние хорошо помнят, например, как экспериментировали с дыханием и кайфовали от кратковременного удушья. Некоторые при этом падали в обморок, а после радостно делились впечатлениями от пережитого.

Похожие эйфорические ощущения дети стремились получить и во время игры, зафиксированной еще в начале ХХ века и известной под названием «Собачий кайф» - по аналогии с частым собачьим дыханием. Бывали и смертельные случаи: исследование, проводившееся в 1995-2007 годах, свидетельствует о 82 жертвах только в США. Подавляющее большинство жертв – мальчики (86,6%), средний возраст погибших – 13 лет. Родители, как правило, об опасных играх детей не знали.

К желанию испытать специфические ощущения присоединяется и стремление прославиться в интернете. Если раньше родители не подозревали о том, что их чада развлекаются, бросая баллончики с остатками спрея в костер, то теперь об этих «невинных» развлечениях может узнать каждый, заглянув на YouTube. Ролики по тэгу «#firespraychallenge» насчитывают десятки тысяч просмотров и распространяются со скоростью вируса: причем подростки нередко поджигают баллончики у себя дома: чем дольше продержишь горящую струю – тем круче.

Совсем недавно мы писали о том, что по миру распространяется забава Salt and Ice Challenge, вызывающая у детей серьезные ожоги. По сравнению с этим поглощение сырых яиц на камеру (Raw Egg Challenge) выглядит куда безобиднее.

Российских родителей в последнее время пугают двумя массовыми подростковыми забавами – игрой «Исчезни на 24 часа» и «Беги или умри». Распространены эти забавы и на территории других постсоветских стран. Особенно пугающими они выглядят на фоне прошлогодних нашумевших публикаций о детских группах самоубийц в интернете. Группа с невинным названием «Море китов», «разбуди меня в 4.20» и имя бросившейся под поезд шестнадцатилетней Рины Паленковой на слуху у многих бдительных родителей.

Паникуйте! Подробности письмом

В Эстонии до сих пор не было слышно ни о массовых опасных играх, ни о детских группах смерти. Даже всезнающий местный Фейсбук ничего не ведает о том, чтобы подростки бесследно исчезали на сутки в рамках игры, зато в социальных сетях уже вовсю рассказывают о том, как дети на спор перебегают дорогу перед машиной.

Называется, в частности, таллиннский район Мустамяэ. В группе «EZ-дуны!» было выложено видео с регистратора, на котором видно, как подросток перебегает дорогу перед машиной. В качестве комментария значится «Беги или умри?!». Само видео, впрочем, мало похоже на осознанный рывок под машину - скорее, молодые люди просто перебегают дорогу в неположенном месте. Еще одно видео, где дети перебегают дорогу перед машиной, из группы было удалено.

В комментариях называется Мустамяэская реальная школа, ученицы которой будто бы были замечены в столь небезопасной забаве. Речь идет об учащихся 1-3 класса. Утверждается также, что один ребенок в результате этой игры уже попал под машину и стал инвалидом. Мы попытались проверить, так ли уверены комментаторы, что речь идет об игре “Беги или умри”, задав вопрос: действительно ли дети не просто так перебегают улицу в неположенном месте, а сознательно идут на риск ради риска?

И получили ответ, что комментатору это известно со слов ее восьмилетнего ребенка, поэтому, возможно, в рассказе есть доля фантазии. “Возможно, просто дети баловались. Она сказала, что девочки специально бегали через дорогу. Но об этой мировой игре она не знала. Может, и баловались, а может, и играли”, - сообщила нам одна из комментаторов нашумевшего треда. По ее словам, на днях в школе на уроках проводили беседу на тему интернета и телефонных приложений и рассказывали о том, какую опасность они могут нести.

Серьезность проблемы косвенно подтвердил пост веб-констебля Яны Фроловой, написавшей в пятницу в Фейсбуке о том, что неделя проходит под эгидой безопасного использования интернета, в связи с чем она побывала в гостях в нескольких школах Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа, с учениками которых была проведена беседа о том, какие потенциальные опасности могут подстерегать детей и подростков в кибер-пространстве.

“В последнее время в социальных сетях стали активнее обсуждать тему, когда дети на спор перебегают дорогу как можно ближе перед движущимся автомобилем. Эту опасную забаву назвали "Беги или умри", что вызывает обоснованное беспокойство и родителей, и полиции. Убедительная просьба: побеседуйте со своими детьми на эту тему и объясните, что участие в таком бессмысленном споре может закончиться плачевно”, - написала она. Многие родители восприняли это как подтверждение факта, что данная игра действительно существует в Эстонии, хотя в действительности в посте говорилось лишь о том, что тема актуально обсуждается в соцсетях, а дети часто отличаются рискованным поведением.

Rus.Postimees обратился за комментарием к руководству упомянутой в Фейсбуке Мустамяэской реальной гимназии, учащиеся которой якобы были замечены в опасных играх. Мы поинтересовались в том числе, связаны ли школьные беседы на тему интернет-безопасности с реальными случаями опасных игр на дороге. Как сообщила нам директор гимназии Наталья Вергун, “случай, описанный в вашем вопросе, не имеет подтверждения”.

По ее словам, школа проводит систематическую информативную работу по вопросам безопасности, в том числе и с привлечением специалистов извне. На первом классном часе учебного года, а также перед уходом на каникулы, классные руководители включают в повестку тему безопасности на дорогах и соблюдение правил дорожного движения. В этом году были проведены тематические лекции полиции по безопасности дорожного движения, правилам поведения на дороге, по классификации виртуальных преступлений и наказаний за проступки и преступления. Уже традиционно школа сама проводит тематические семинары для детей, говоря об опасностях интернета. В прошлом году школу посещала веб-констебль, которая говорила ребятам об опасностях "социальной паутины".

“Педагоги нашей школы не дают задания в виртуальных пространствах, не ссылаются на них. А также школа не несет ответственности за то, каким образом ребенок проводит свое свободное время, в какой виртуальной среде находится. Все это - зона ответственности родителей”, – добавила Вергун.

Чудо-юдо рыба кит

В комментариях к треду утверждалось также, что эстонские дети играют и в другие опасные игры. «И "разбуди меня в 4:20" есть у нас. Подруга дочку поймала. А это самоубийство в конце... выполняешь задания от рисунков до порезов, а итог один... начинается игра в 4:20”, – написала одна из пользовательниц. Мы, естественно, связались с автором комментария и попросили контакт подруги. Однако до сих пор эта подруга не согласилась дать нам комментарий даже на условиях анонимности.

В этом же треде другая пользовательница прокомментировала: “В Йыхви в школе "киты" водятся”. Речь идет все о той же группе “Море китов”, где детей побуждают вырезать на себе лезвием изображения китов, сфотографировать и выложить в 4.20 утра, а затем подстрекают к самоубийству. Мы связались с автором комментария, попросив прокомментировать, что автору известно о существовании такой проблемы в йыхвиской школе, действительно ли речь идет о группе, доводящей детей до самоубийства, и насколько проверена эта информация.

По ее словам, она, узнав о том, что такие игры существуют, сказала брату, что нашла в Сети очень популярную игру, ничего в ней не понимает, и попросила ввести ее в курс дела. “Ну он и сказал, что я сумасшедшая и что это вовсе не игра, а “секта для больных на голову”. В его кругу знакомых в эту “секту” уже ушло четыре ребенка, но, тьфу-тьфу-тьфу, их удалось спасти. Про себя он сказал, что он “дельфин” и вместе с несколькими ребятами сдает “китов” (игроков) родителям, учителям, полиции и т.д.”, - переслала нам фрагмент своей переписки пользовательница Фейсбука, фигурирующая в нем под очевидно вымышленным именем.

При этом разрешения поговорить с ребенком, от которого исходят эти сведения, она не дала, поскольку, по ее словам, “не хочет впутывать его, и мать тоже против будет”. Известно, что ребенку 12 лет, школа при этом не уточняется, поскольку учебному заведению “не нужна шумиха” и черное пятно на репутации, “директоров трясти бессмысленно” и в любом случае официально в школе комментировать никто не будет, хотя классная руководительница упомянутых детей, как утверждается, оповещена о сомнительных играх.

Все не так уж плохо

Несмотря на предупреждение о бессмысленности данного занятия мы все-таки связались с каждой из трех йыхвиских школ. В Йыхвиской гимназии нам сообщили, что никто не в курсе данной проблемы – ни директор, ни учителя. Поскольку речь идет о двенадцатилетних детях, логично предположить, что проблема касается основной школы.

Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон призналась Rus.Postimees, что впервые слышит о такого рода играх и группах самоубийц в интернете, во всяком случае в ее школе подобных случаев не было. Как заявила нам директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина, ничего не известно об угрожающей ученикам опасности и там. «Если бы у нас такое было, соцработник оповестила бы меня об этом. Я бы знала, мы очень внимательно относимся к таким вещам и у нас налажен очень хороший контакт с молодежной полицией, так что я всегда в курсе, если что-то случается. При нашей школе есть социальный работник, которая занимается так называемыми группами риска, которые есть в любой школе. Кроме того, у нас постоянно проводятся профилактические беседы на тему безопасности в интернете не только для детей, но и для их родителей. Про «синих китов» я ничего не слышала», - сказала она.

Мы поговорили и с социальным работником школы Светланой Агеевой – однако и ей «киты» ни о чем не говорили. «Иногда подростки занимаются членовредительством, но это не обязательно связано с интернетом. Профилактическая работа проводится у нас ежегодно. У нас с детьми доверительные отношения – недавно вот приходила девочка, рассказывала о том, как виртуальное знакомство обернулось неудачей, но о такой игре я еще ничего не слышала», - сказала она.

Таким образом, ни в одной из йыхвиской школ существование “китов”-самоубийц нам подтвердить не смогли. Мы имеем лишь косвенные свидетельства анонимных интернет-пользователей, которые ссылаются на слова детей, имена которых нам также неизвестны. Правдивость этих утверждений никем пока официально не подтверждается.

Факт того, что школьники бросаются под машину, именно начитавшись и насмотревшись в интернете про игру “Беги или умри”, также никем не подтвержден - хотя этого нельзя полностью исключить. Это, естественно, не отменяет того, что дети не всегда ведут себя адекватно. Они жаждут адреналина, режут себе руки, бегают через дорогу, неосмотрительно ведут себя в Сети и время от времени подвергают себя серьезной опасности. И хорошо, если рядом есть взрослый, которому они доверяют, который сам ведет себя адекватно, не устраивая панику в Фейсбуке и истеричных разборок у себя дома.

Комментирует веб-констебль Яна Фролова

Многие жители Эстонии пользуются различными социальными сетями, и многие темы, активно обсуждаемые или актуальные для других государств, переходят в наше кибер-пространство, ведь интернет границ не знает. В последнее время жители Эстонии стали интересоваться, актуальны ли темы, активно обсуждаемые в других социальных сетях, и у нас в Эстонии. Обеспокоенность людей понятна, ведь все мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности как на улице, так и пользуясь интернетом, и проблему всегда лучше предупредить, пока никто не стал жертвой каких-либо необдуманных действий.

Например, в прошлом году из-за границы в Эстонию пришла очень неуместная "шутка", которую подхватили местные дети. Союзу глухих местными детьми было прислано сообщение с записанным звуковым файлом. "Черный" юмор нельзя запретить, но все должны понять, что такие действия крайне некорректны. После обращения веб-констебля Маарьи Пунак к нескольким местным "шутникам" в Фейсбуке многие из них принесли свои извинения Союзу глухих.

Родителям мы всегда советуем активно интересоваться жизнью их ребенка, особенно, если мы говорим о несовершеннолетних. Стоит выяснить, какие сайты ребенок посещает, чем он живет, с кем дружит, чем заполнено его свободное время. Самое важное – создать доверительные отношения с ребенком и находить время для него, ведь зачастую мы видим, что сами родители выбирают компьютер в качестве развлечения как для себя, так и для детей - вместо настоящего общения.

Похвально, когда родители сами хотят больше знать о безопасном пользовании интернетом и донести эту информацию в доступной форме для своих детей. Например, после того, как местные жители начали обсуждать вызывающие у них беспокойство темы, ко мне обратились родители одной из столичных школ с просьбой провести лекцию о безопасном интернете для учеников начальной школы и для их родителей. Если еще кто-то хочет провести такое мероприятие на русском или эстонском языке, можно обратиться ко мне напрямую, написав письмо по адресу jana.frolova@politsei.ee.

Если вы заметили в интернете информацию или тему на каком-либо форуме, которая вызывает беспокойство, сообщите об этом любому веб-констеблю, наши контактные данные есть на сайте полиции.

Если кто-то замечает изменения в поведении ребенка, например, он стал более замкнутым или агрессивным, у него начались проблемы с учебой или конфликты со сверстниками, то не стоит ждать, что проблемы разрешатся сами собой и не надо стесняться просить помощи. На помощь могут прийти и школьные психологи, и молодежные полицейские, и сотрудники детской службы местного самоуправления. Самое главное – не дать проблеме усугубиться и быстро оказать ребенку помощь.

Комментирует детский психолог Наталья Беляева:

- На данный момент много пишут и говорят о новых и очень опасных играх «Беги или умри», «Синие киты». Главная опасность этих игр – смерть ребенка или получение увечий. Насколько распространены эти игры в Эстонии, опираясь на свой опыт, я не знаю. На данный момент лично ко мне не обращались родители с этой проблемой. Но социальные сети свидетельствуют, к сожалению, о том, что эти игры актуальны среди детей в Эстонии.

- Как предотвратить участие ребёнка в опасных играх?

На мой взгляд, самое важное – это общение с детьми. Нужно разговаривать об опасности, о последствиях этих игр, о необходимости относиться с уважением к себе и к своей жизни. Важно создавать такие отношения в семье, чтобы в случае какой-то трудности у ребенка всегда была возможность рассказать родителям о своих переживаниях. Не только о переживаниях, но и о своих мыслях, волнующих и радующих ситуациях.

Начиная разговор об опасных играх, диалог следует построить не в форме нотаций и предупреждений. Нужно рассказать ребенку о ваших переживаниях относительно его здоровья. Ему можно сказать: «Мне важно, чтобы с тобой все было хорошо», «Я хочу тебя предостеречь от опасности, давай поговорим…». В начале разговора можно поинтересоваться слышал ли ребенок об этих играх что-то, спросить, что он думает об этих играх, как он считает, чем эти игры могут закончиться и т. д. То есть надо вести диалог, а не монолог с нравоучениями: в противном случае ребенок закроется и не будет слушать родителя.

- Какие дети охотнее всего в эти игры играют?

- Я думаю, что игра «Беги или умри» может больше заинтересовать детей младшего школьного возраста. И скорее всего для них это игра, в которой дети не до конца осознают опасности для себя. Повторяюсь, здесь нужно разговаривать с детьми. Рассказывать, делиться своими мыслями и чувствами, спрашивать мнение самих детей.

А если говорить про игру «Синие киты», то тут возраст детей очень расплывчат, многое зависит от доступа ребенка в интернету и гаджетам. Я думаю, эта игра больше привлекает подростков. Именно в этот период жизни подростков интересуют вопросы, связанные со смыслом жизни, смертью, нашим предназначением на земле и многое другое. Как многие знают, подростковый возраст - трудный период для всей семьи.

Ребенок становиться более агрессивным, старые способы воспитания часто перестают действовать. И как бы трудно ни было родителям, подростку еще труднее! Он взрослеет, ищет новые и подходящие для него способы реагирования, изменяется стиль его поведения. И тут очень важно быть чутким и понимающим родителем. С точки зрения развития психики ребенка, протесты и споры говорят о том, что психика ищет новые способы реагирования. Другими словами, ребенок развивается по законам природы. А вот в случае очень пассивного поведения ребенка (в принципе, в любом возрасте), родителям стоит обратить на это особое внимание. В случае пассивности и апатичности у ребенка возрастает риск попасть в опасную ситуацию.

Обращайте внимание, не изменилось ли резко поведение вашего ребенка, не стал ли он более пассивным, одиноким, замкнутым. Помните: важно общаться с детьми, уважительно относиться к их интересам. Необходимо, чтобы у ребенка в любом возрасте была радость, хобби, а не только обязанности. С любыми сложностями ребенку в любом возрасте легче справиться, когда есть рядом понимающий, принимающий и сопереживающий родитель.