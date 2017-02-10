Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

«Беги или умри» и другие: правда ли, что дети в Эстонии играют в самоубийственные игры?

Олеся Лагашина
Олеся Лагашина
/
/
:

В России набирает популярность детское развлечение – игра «Беги или умри», суть которой заключается в том, что ребенок должен успеть перебежать дорогу перед приближающимся автомобилем. После того как о ней рассказали по российскому телевидению, забеспокоились и местные родители, вспомнившие печально известные «группы самоубийц» в интернете и устроившие панику в Фейсбуке. Rus.Postimees выяснял, так ли все страшно на самом деле.

Хорошо забытое старое

Сама по себе игра не нова – развлечениями такого рода не брезговали и советские дети, разве что автомобилей в те времена было намного меньше. Опасные детские игры так или иначе существовали всегда: нынешние сорокалетние хорошо помнят, например, как экспериментировали с дыханием и кайфовали от кратковременного удушья. Некоторые при этом падали в обморок, а после радостно делились впечатлениями от пережитого.

Похожие эйфорические ощущения дети стремились получить и во время игры, зафиксированной еще в начале ХХ века и известной под названием «Собачий кайф» - по аналогии с частым собачьим дыханием. Бывали и смертельные случаи: исследование, проводившееся в 1995-2007 годах, свидетельствует о 82 жертвах только в США. Подавляющее большинство жертв – мальчики (86,6%), средний возраст погибших – 13 лет. Родители, как правило, об опасных играх детей не знали.

К желанию испытать специфические ощущения присоединяется и стремление прославиться в интернете. Если раньше родители не подозревали о том, что их чада развлекаются, бросая баллончики с остатками спрея в костер, то теперь об этих «невинных» развлечениях может узнать каждый, заглянув на YouTube. Ролики по тэгу «#firespraychallenge» насчитывают десятки тысяч просмотров и распространяются со скоростью вируса: причем подростки нередко поджигают баллончики у себя дома: чем дольше продержишь горящую струю – тем круче.

Совсем недавно мы писали о том, что по миру распространяется забава Salt and Ice Challenge, вызывающая у детей серьезные ожоги. По сравнению с этим поглощение сырых яиц на камеру (Raw Egg Challenge) выглядит куда безобиднее.

Российских родителей в последнее время пугают двумя массовыми подростковыми забавами – игрой «Исчезни на 24 часа» и «Беги или умри». Распространены эти забавы и на территории других постсоветских стран. Особенно пугающими они выглядят на фоне прошлогодних нашумевших публикаций о детских группах самоубийц в интернете. Группа с невинным названием «Море китов», «разбуди меня в 4.20» и имя бросившейся под поезд шестнадцатилетней Рины Паленковой на слуху у многих бдительных родителей.

Паникуйте! Подробности письмом

В Эстонии до сих пор не было слышно ни о массовых опасных играх, ни о детских группах смерти. Даже всезнающий местный Фейсбук ничего не ведает о том, чтобы подростки бесследно исчезали на сутки в рамках игры, зато в социальных сетях уже вовсю рассказывают о том, как дети на спор перебегают дорогу перед машиной.

Называется, в частности, таллиннский район Мустамяэ. В группе «EZ-дуны!» было выложено видео с регистратора, на котором видно, как подросток перебегает дорогу перед машиной. В качестве комментария значится «Беги или умри?!». Само видео, впрочем, мало похоже на осознанный рывок под машину - скорее, молодые люди просто перебегают дорогу в неположенном месте. Еще одно видео, где дети перебегают дорогу перед машиной, из группы было удалено.

В комментариях называется Мустамяэская реальная школа, ученицы которой будто бы были замечены в столь небезопасной забаве. Речь идет об учащихся 1-3 класса. Утверждается также, что один ребенок в результате этой игры уже попал под машину и стал инвалидом. Мы попытались проверить, так ли уверены комментаторы, что речь идет об игре “Беги или умри”, задав вопрос: действительно ли дети не просто так перебегают улицу в неположенном месте, а сознательно идут на риск ради риска?

И получили ответ, что комментатору это известно со слов ее восьмилетнего ребенка, поэтому, возможно, в рассказе есть доля фантазии. “Возможно, просто дети баловались. Она сказала, что девочки специально бегали через дорогу.  Но об этой мировой игре она не знала. Может, и баловались, а может, и играли”, - сообщила нам одна из комментаторов нашумевшего треда. По ее словам, на днях в школе на уроках проводили беседу на тему интернета и телефонных приложений и рассказывали о том, какую опасность они могут нести.

Серьезность проблемы косвенно подтвердил пост веб-констебля Яны Фроловой, написавшей в пятницу в Фейсбуке о том, что неделя проходит под эгидой безопасного использования интернета, в связи с чем она побывала в гостях в нескольких школах Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа, с учениками которых была проведена беседа о том, какие потенциальные опасности могут подстерегать детей и подростков в кибер-пространстве.

“В последнее время в социальных сетях стали активнее обсуждать тему, когда дети на спор перебегают дорогу как можно ближе перед движущимся автомобилем. Эту опасную забаву назвали "Беги или умри", что вызывает обоснованное беспокойство и родителей, и полиции. Убедительная просьба: побеседуйте со своими детьми на эту тему и объясните, что участие в таком бессмысленном споре может закончиться плачевно”, - написала она. Многие родители восприняли это как подтверждение факта, что данная игра действительно существует в Эстонии, хотя в действительности в посте говорилось лишь о том, что тема актуально обсуждается в соцсетях, а дети часто отличаются рискованным поведением.

Rus.Postimees обратился за комментарием к руководству упомянутой в Фейсбуке Мустамяэской реальной гимназии, учащиеся которой якобы были замечены в опасных играх. Мы поинтересовались в том числе, связаны ли школьные беседы на тему интернет-безопасности с реальными случаями опасных игр на дороге. Как сообщила нам директор гимназии Наталья Вергун, “случай, описанный в вашем вопросе, не имеет подтверждения”.

По ее словам, школа проводит систематическую информативную работу по вопросам безопасности, в том числе и с привлечением специалистов извне. На первом классном часе учебного года, а также перед уходом на каникулы, классные руководители включают в повестку тему безопасности на дорогах и соблюдение правил дорожного движения. В этом году были проведены тематические лекции полиции по безопасности дорожного движения, правилам поведения на дороге, по классификации виртуальных преступлений и наказаний за проступки и преступления. Уже традиционно школа сама проводит тематические семинары для детей, говоря об опасностях интернета. В прошлом году школу посещала веб-констебль, которая говорила ребятам об опасностях "социальной паутины".

“Педагоги нашей школы не дают задания в виртуальных пространствах, не ссылаются на них. А также школа не несет ответственности за то, каким образом ребенок проводит свое свободное время, в какой виртуальной среде находится. Все это - зона ответственности родителей”, – добавила Вергун.

Чудо-юдо рыба кит

В комментариях к треду утверждалось также, что эстонские дети играют и в другие опасные игры. «И "разбуди меня в 4:20" есть у нас. Подруга дочку поймала. А это самоубийство в конце... выполняешь задания от рисунков до порезов, а итог один... начинается игра в 4:20”, – написала одна из пользовательниц. Мы, естественно, связались с автором комментария и попросили контакт подруги. Однако до сих пор эта подруга не согласилась дать нам комментарий даже на условиях анонимности.

В этом же треде другая пользовательница прокомментировала: “В Йыхви в школе "киты" водятся”. Речь идет все о той же группе “Море китов”, где детей побуждают вырезать на себе лезвием изображения китов, сфотографировать и выложить в 4.20 утра, а затем подстрекают к самоубийству. Мы связались с автором комментария, попросив прокомментировать, что автору известно о существовании такой проблемы в йыхвиской школе, действительно ли речь идет о группе, доводящей детей до самоубийства, и насколько проверена эта информация.

По ее словам, она, узнав о том, что такие игры существуют, сказала брату, что нашла в Сети очень популярную игру, ничего в ней не понимает, и попросила ввести ее в курс дела. “Ну он и сказал, что я сумасшедшая и что это вовсе не игра, а “секта для больных на голову”. В его кругу знакомых в эту “секту” уже ушло четыре ребенка, но, тьфу-тьфу-тьфу, их удалось спасти. Про себя он сказал, что он “дельфин” и вместе с несколькими ребятами сдает “китов” (игроков) родителям, учителям, полиции и т.д.”, - переслала нам фрагмент своей переписки пользовательница Фейсбука, фигурирующая в нем под очевидно вымышленным именем.

При этом разрешения поговорить с ребенком, от которого исходят эти сведения, она не дала, поскольку, по ее словам, “не хочет впутывать его, и мать тоже против будет”. Известно, что ребенку 12 лет, школа при этом не уточняется, поскольку учебному заведению “не нужна шумиха” и черное пятно на репутации, “директоров трясти бессмысленно” и в любом случае официально в школе комментировать никто не будет, хотя классная руководительница упомянутых детей, как утверждается, оповещена о сомнительных играх.

Все не так уж плохо

Несмотря на предупреждение о бессмысленности данного занятия мы все-таки связались с каждой из трех йыхвиских школ. В Йыхвиской гимназии нам сообщили, что никто не в курсе данной проблемы – ни директор, ни учителя. Поскольку речь идет о двенадцатилетних детях, логично предположить, что проблема касается основной школы.

Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон призналась Rus.Postimees, что впервые слышит о такого рода играх и группах самоубийц в интернете, во всяком случае в ее школе подобных случаев не было. Как заявила нам директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина, ничего не известно об угрожающей ученикам опасности и там. «Если бы у нас такое было, соцработник оповестила бы меня об этом. Я бы знала, мы очень внимательно относимся к таким вещам и у нас налажен очень хороший контакт с молодежной полицией, так что я всегда в курсе, если что-то случается. При нашей школе есть социальный работник, которая занимается так называемыми группами риска, которые есть в любой школе. Кроме того, у нас постоянно проводятся профилактические беседы на тему безопасности в интернете не только для детей, но и для их родителей. Про «синих китов» я ничего не слышала», - сказала она.

Мы поговорили и с социальным работником школы Светланой Агеевой – однако и ей «киты» ни о чем не говорили. «Иногда подростки занимаются членовредительством, но это не обязательно связано с интернетом. Профилактическая работа проводится у нас ежегодно. У нас с детьми доверительные отношения – недавно вот приходила девочка, рассказывала о том, как виртуальное знакомство обернулось неудачей, но о такой игре я еще ничего не слышала», - сказала она.

Таким образом, ни в одной из йыхвиской школ существование “китов”-самоубийц нам подтвердить не смогли. Мы имеем лишь косвенные свидетельства анонимных интернет-пользователей, которые ссылаются на слова детей, имена которых нам также неизвестны. Правдивость этих утверждений никем пока официально не подтверждается.

Факт того, что школьники бросаются под машину, именно начитавшись и насмотревшись в интернете про игру “Беги или умри”, также никем не подтвержден - хотя этого нельзя полностью исключить. Это, естественно, не отменяет того, что дети не всегда ведут себя адекватно. Они жаждут адреналина, режут себе руки, бегают через дорогу, неосмотрительно ведут себя в Сети и время от времени подвергают себя серьезной опасности. И хорошо, если рядом есть взрослый, которому они доверяют, который сам ведет себя адекватно, не устраивая панику в Фейсбуке и истеричных разборок у себя дома.

Комментирует веб-констебль Яна Фролова

Многие жители Эстонии пользуются различными социальными сетями, и многие темы, активно обсуждаемые или актуальные для других государств, переходят в наше кибер-пространство, ведь интернет границ не знает. В последнее время жители Эстонии стали интересоваться, актуальны ли темы, активно обсуждаемые в других социальных сетях, и у нас в Эстонии. Обеспокоенность людей понятна, ведь все мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности как на улице, так и пользуясь интернетом, и проблему всегда лучше предупредить, пока никто не стал жертвой каких-либо необдуманных действий.

Например, в прошлом году из-за границы в Эстонию пришла очень неуместная "шутка", которую подхватили местные дети. Союзу глухих местными детьми было прислано сообщение с записанным звуковым файлом. "Черный" юмор нельзя запретить, но все должны понять, что такие действия крайне некорректны. После обращения веб-констебля Маарьи Пунак к нескольким местным "шутникам" в Фейсбуке многие из них принесли свои извинения Союзу глухих.

Родителям мы всегда советуем активно интересоваться жизнью их ребенка, особенно, если мы говорим о несовершеннолетних. Стоит выяснить, какие сайты ребенок посещает, чем он живет, с кем дружит, чем заполнено его свободное время. Самое важное – создать доверительные отношения с ребенком и находить время для него, ведь зачастую мы видим, что сами родители выбирают компьютер в качестве развлечения как для себя, так и для детей - вместо настоящего общения.

Похвально, когда родители сами хотят больше знать о безопасном пользовании интернетом и донести эту информацию в доступной форме для своих детей. Например, после того, как местные жители начали обсуждать вызывающие у них беспокойство темы, ко мне обратились родители одной из столичных школ с просьбой провести лекцию о безопасном интернете для учеников начальной школы и для их родителей. Если еще кто-то хочет провести такое мероприятие на русском или эстонском языке, можно обратиться ко мне напрямую, написав письмо по адресу jana.frolova@politsei.ee.

Если вы заметили в интернете информацию или тему на каком-либо форуме, которая вызывает беспокойство, сообщите об этом любому веб-констеблю, наши контактные данные есть на сайте полиции.

Если кто-то замечает изменения в поведении ребенка, например, он стал более замкнутым или агрессивным, у него начались проблемы с учебой или конфликты со сверстниками, то не стоит ждать, что проблемы разрешатся сами собой и не надо стесняться просить помощи. На помощь могут прийти и школьные психологи, и молодежные полицейские, и сотрудники детской службы местного самоуправления. Самое главное – не дать проблеме усугубиться и быстро оказать ребенку помощь.

Комментирует детский психолог Наталья Беляева:

- На данный момент много пишут и говорят о новых и очень опасных играх «Беги или умри», «Синие киты». Главная опасность этих игр – смерть ребенка или получение увечий. Насколько распространены эти игры в Эстонии, опираясь на свой опыт, я не знаю. На данный момент лично ко мне не обращались родители с этой проблемой. Но социальные сети свидетельствуют, к сожалению, о том, что эти игры актуальны среди детей в Эстонии.

- Как предотвратить участие ребёнка в опасных играх?

На мой взгляд, самое важное – это общение с детьми. Нужно разговаривать об опасности, о последствиях этих игр, о необходимости относиться с уважением к себе и к своей жизни. Важно создавать такие отношения в семье, чтобы в случае какой-то трудности у ребенка всегда была возможность рассказать родителям о своих переживаниях. Не только о переживаниях, но и о своих мыслях, волнующих и радующих ситуациях.

Начиная разговор об опасных играх, диалог следует построить не в форме нотаций и предупреждений. Нужно рассказать ребенку о ваших переживаниях относительно его здоровья. Ему можно сказать: «Мне важно, чтобы с тобой все было хорошо», «Я хочу тебя предостеречь от опасности, давай поговорим…». В начале разговора можно поинтересоваться слышал ли ребенок об этих играх что-то, спросить, что он думает об этих играх, как он считает, чем эти игры могут закончиться и т. д. То есть надо вести диалог, а не монолог с нравоучениями: в противном случае ребенок закроется и не будет слушать родителя.

- Какие дети охотнее всего в эти игры играют?

- Я думаю, что игра «Беги или умри» может больше заинтересовать детей младшего школьного возраста. И скорее всего для них это игра, в которой дети не до конца осознают опасности для себя. Повторяюсь, здесь нужно разговаривать с детьми. Рассказывать, делиться своими мыслями и чувствами, спрашивать мнение самих детей.

А если говорить про игру «Синие киты», то тут возраст детей очень расплывчат, многое зависит от доступа ребенка в интернету и гаджетам. Я думаю, эта игра  больше привлекает подростков. Именно в этот период жизни подростков интересуют вопросы, связанные со смыслом жизни, смертью, нашим предназначением на земле и многое другое. Как многие знают, подростковый возраст - трудный период для всей семьи.

Ребенок становиться более агрессивным, старые способы воспитания часто перестают действовать. И как бы трудно ни было родителям, подростку еще труднее! Он взрослеет, ищет новые и подходящие для него способы реагирования, изменяется стиль его поведения. И тут очень важно быть чутким и понимающим родителем. С точки зрения развития психики ребенка, протесты и споры говорят о том, что психика ищет новые способы реагирования. Другими словами, ребенок развивается по законам природы. А вот в случае очень пассивного поведения ребенка (в принципе, в любом возрасте), родителям стоит обратить на это особое внимание. В случае пассивности и апатичности у ребенка возрастает риск попасть в опасную ситуацию.

Обращайте внимание, не изменилось ли резко поведение вашего ребенка, не стал ли он более пассивным, одиноким, замкнутым. Помните: важно общаться с детьми, уважительно относиться к их интересам. Необходимо, чтобы у ребенка в любом возрасте была радость, хобби, а не только обязанности. С любыми сложностями ребенку в любом возрасте легче справиться, когда есть рядом понимающий, принимающий и сопереживающий родитель.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА"Беги или умри"детиинтернеткитысамоубийствафейсбук
По теме
Подростки прыгают с крыши и режут руки: игра в самоубийства докатилась до Балтики?

Подростки прыгают с крыши и режут руки: игра в самоубийства докатилась до Балтики?

С крыши здания «Радиотехники» в рижском районе Иманта чуть не сбросились двое подростков. Родители подозревают, что причиной возможной попытки самоубийства могла стать юношеская «интернет-забава» под названием «Синий кит», получившая распространение в России. Программа «Личное дело» Русского вещания LTV7 выяснила, могла ли волна детских самоубийств из России дойти до Латвии. Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора 1

«Порядки в одном из детских дошкольных учреждений Таллинна возмущают! Воспитатели нашего детского сада часто оставляют детей в группе смотреть телевизор вместо того, чтобы идти с ними на прогулку. Объясняют это непогодой и морозом за окном. И не играют или рисуют с малышами, а просто сажают их перед телевизором. После тихого часа история может повториться», - пишет читательница портала Rus.Postimees Валерия. Среди детей распространяется опасная забава

Среди детей распространяется опасная забава 2

По всему миру распространяется опасное поветрие: дети соревнуются между собой, играя в игру "Соль и лед". Последствия этой игры могут быть крайне тяжелыми, пишет Pop Sugar.
мнение
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:23
Редакция Postimees: переезд Академии МВД в Нарву как угроза безопасности (или нет)
16:18
Пакьяо предложил болельщикам выбрать для него следующего соперника
16:15
Перестаньте так делать! Эта ежедневная привычка вдвое увеличивает риск развития диабета
16:14
Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ...
16:07
Марис Лаури о русскоязычных школах: исключения портят уровень образования
16:05
Эстонский маркетолог жжет: кондомы и конфеты – кого-нибудь ты точно найдешь!
16:03
«Беги или умри» и другие: правда ли, что дети в Эстонии играют в самоубийственные игры?
15:59
Начинается исследование окупаемости туннеля между Хельсинки и Таллинном (1)
15:58
Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей
15:54
Кто же ее так балует? Именинница Грете Клейн просто утопает в цветах (фото и видео)
15:53
Чешские биатлонисты пожаловались на угрозы со стороны россиян
15:38
Таллинн входит топ-5 городов, популярных у российских туристов на февральские праздники
15:38
Четыре человека стали жертвами схода лавины во французских Альпах
15:28
Григорий Минашкин занял пятое место на международном турнире по дзюдо
15:23
Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?
15:19
«На 50 оттенков темнее»: тренер рассказал, как готовил актеров к секс-сценам
15:18
Вопрос читателя: можно ли вывешивать записи видеорегистратора в интернет?
15:13
Десять способов заставить его любить только вас
15:09
Пикантное фото Екатерины Гусевой произвело фурор
15:07
Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии
Все новости
LimonЦеликом
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров

Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров

Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!

Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!

16:15
Перестаньте так делать! Эта ежедневная привычка вдвое увеличивает риск развития диабета
16:05
Эстонский маркетолог жжет: кондомы и конфеты – кого-нибудь ты точно найдешь!
15:58
Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей
15:54
Кто же ее так балует? Именинница Грете Клейн просто утопает в цветах (фото и видео)
KrasotkaЦеликом
Необычный гороскоп: какая ты ведьма по знаку Зодиака

Необычный гороскоп: какая ты ведьма по знаку Зодиака

Пользователи соцсетей высмеяли переписку #Яжематери

Пользователи соцсетей высмеяли переписку #Яжематери

Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!

Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!

16:14
Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ...
15:13
Десять способов заставить его любить только вас
14:26
Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле
14:17
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
SportsЦеликом
Пакьяо предложил болельщикам выбрать для него следующего соперника

Пакьяо предложил болельщикам выбрать для него следующего соперника

Чешские биатлонисты пожаловались на угрозы со стороны россиян

Чешские биатлонисты пожаловались на угрозы со стороны россиян

Григорий Минашкин занял пятое место на международном турнире по дзюдо

Григорий Минашкин занял пятое место на международном турнире по дзюдо

14:24
В России 14-летний хоккеист умер после драки на тренировке
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?

Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?

В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

11:17
Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией? (2)
Погода
Во вторник в Эстонии будет ясно и относительно тепло

Во вторник в Эстонии будет ясно и относительно тепло

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Четыре человека стали жертвами схода лавины во французских Альпах

Четыре человека стали жертвами схода лавины во французских Альпах

Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!

Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Таллинн принимает меры по экономии энергии

Таллинн принимает меры по экономии энергии

Почти все пациенты довольны работой Таллинской скорой помощи

Почти все пациенты довольны работой Таллинской скорой помощи

Культура
Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Самые читаемые
Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!
Галерея: объявлены самые красивые женщины Эстонии! Финалистки «Мисс Reval» сводят с ума
В Rimi ответили своей работнице, живущей на чердаке
Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?
Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (61)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
В Мустамяэ водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся(21)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees