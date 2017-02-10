Большинство нарвитян не против объединиться с Нарва-Йыэсуу

Напомним, что 1 января завершился важный этап административной реформы. Каждая административная единица, имеющая в своем составе менее 5 000 жителей, должна была решить, с кем из соседей она желает объединиться. До 15 февраля самоуправления еще могут подавать ходатайства, чтобы правительство сделало исключение из правил и согласилось утвердить новые образования с меньшей численностью, чем предусмотрено законом.

Для Нарвы с ее почти 60-тысячным населением административная реформа актуальна только в том смысле, присоединят ли к ней принудительно какое-то соседнее самоуправление. Известно, что горуправа Нарвы делала предложения об объединении властям Нарва-Йыэсуу, которое, однако, сразу было отвергнуто. Одновременно в самом курортном городе развернулась настоящая битва между населением и горуправой, имеющими на этот вопрос прямо противоположные взгляды. И если мы знаем, что жители города-курорта собрали порядка 400 подписей за объединение с Нарвой, то жителей самой Нарвы никто официально не спросил, поддерживают ли они подобное решение.

С этой точки зрения представляют интерес результаты опроса почти 268 нарвитян, проведенного в ноябре 2016 года. («ВП» подробно писал о нем в предыдущем номере). Согласно цифрам, 75% опрошенных не могли выразить своего отношения к административной реформе в целом, но в то же время 53% нарвитян положительно отнеслись к идее возможного объединения Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Еще примерно треть респондентов не могла определиться в этом вопросе, а против высказались 18% жителей Нарвы. Социолог Рауль Ватсар, представивший результаты опроса журналистам, отметил, что те отвечавшие, кто не поддерживает идею объединения, иногда в анкетах писали и причины своего решения.

«У них есть возражения, потому что общий „суп“ станет немного жиже – в том смысле, что деньги из бюджета будут тратиться на большее количество населения, и каждый человек получит меньше благ, чем сейчас. С другой стороны, люди надеются, что общая сумма доходов возрастет, можно будет осуществлять большие общие проекты. Если мы смотрим по возрасту, то нельзя сказать, кто больше поддерживает – молодежь или пожилые люди, женщины или мужчины- цифры примерно одинаковые, то есть наблюдается определенное единодушие», - прокомментировал он данные опроса.