В России 14-летний хоккеист умер после драки на тренировке

По официальной версии, которую региональный Следственный комитет разрабатывает в ходе проверки по факту произошедшего, подростку стало плохо после тренировки. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее итогам будет принято процессуальное решение, пишет newsru.com.

"Судя по всему, он подрался с парнем. Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь", - рассказал телеканалу знакомый Ильи.

Сообщается, что юноша занимался хоккеем с пяти лет и имел проблемы со здоровьем. Он увлекся хоккеем в Санкт-Петербурге, занимался в школе "СКА", а в сентябре 2016 года пришел в подольскую СДЮСШОР "Витязь".

"Он на меня полез. Мы старались бороться. Нас стали разнимать. Я упал на пол, а он ударился о скамейку", - рассказал другой участник драки.

По данным "МК", мальчик подрался со своими партнерами по команде в раздевалке. Причиной конфликта послужил его перевод в первое звено.

Как отмечает газета, это не первый смертельный инцидент с молодыми воспитанниками Вячеслава Курочкина. В марте 2016 года в Москве во время тренировки 8-летний хоккеист погиб от попадания шайбы в незащищенную амуницией область шеи. Тогда правоохранительные органы не усмотрели вины тренера в произошедшем, и он продолжил свою спортивную карьеру.