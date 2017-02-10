Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!

Позже одного из зачинщиков расправы, 21-летнего Карла Кристьяна, задержали. Сегодня он предстал перед судом. В суде обсуждалось, брать ли под стражу сроком до шести месяцев молодого человека, подозреваемого в совершении трех преступлений - в проникновении в чужое жилище, в применении физической силы и попытке убийства.

Согласно подозрением, в субботу Карл Кристьян пошел с другом в гости в квартиру на улице Раатузе в Тарту, где проходило совместное распитие алкоголя. Одну таблетку экстази подозреваемый тоже положил под язык, чтобы почувствовать наибольший кайф, как он сам выразился в зале суда.