Картина дня: труп на берегу моря, скидки на машины для чиновников и подробности резни в Тарту

Труп на берегу моря

Вчера на Сааремаа был найден труп погибшего в море человека. Читать далее...

Подробности резни в Тарту

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины ошиблись квартирой, пострадали абсолютно невинные люди. Читать далее...

Машины по скидке

Сотрудники департамента выкупают арендованные машины по заниженным ценам. Читать далее...

Мемы о суровом Ида-Вирумаа

В социальной сети Facebook набирает популярность группа Ida-Virumaa meemid, где уже накопилась приличная коллекция фотоколлажей и видео юмористического содержания об Ида-Вирумаа и жителях этого региона. Читать далее...

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

«Мне не очень приятно, когда на кассе кассир начинает руками прощупывать, с какой начинкой я взял пирожки. Некоторые можно отличить визуально по форме, но пирожки с капустой, морковкой, сосиской и мясом могут различить далеко не все кассиры» - пишет читатель Rus.Postimees Андрей. Читать далее...

Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией?

Редакция портала Rus.Postimees получила письмо от читателя Алексея, у которого возникли сомнения в компетентности сотрудников страховой компании. Читать далее...

Таксисты Нарвы, вам пора регистрироваться на эстонский!

Бесплатное обучение нарвских таксистов эстонскому языку начнется ориентировочно в октябре, и уже сейчас все желающие могут заявить о своем интересе. Читать далее...

В Rimi ответили своей работнице, живущей на чердаке

Представители магазина предложило место в служебной гостинице своей работнице, ночующей на чердаке. Читать далее...

Децентрализация Украины

Сейчас время задуматься о децентрализации Украины, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Читать далее...