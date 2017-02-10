Литва попалась на использофании фотографий других стран для продвижения туризма

В самом департаменте признали этот факт, после чего его руководитель Юргита Казлаускене подала в отставку, пишет Рамблер/Путешествия.

Кампания по продвижению туристических возможностей страны под названием «Real Is Beautiful» («Настоящее — красиво») стартовала в октябре прошлого года. На нее было выделено 140 тысяч евро.

После этого социальные сети Facebook и Twitter наполнились фотографиями из Shutterstock и Flickr, которые выдавались за изображения Литвы. Однако на самом деле на многих снимках фигурировали другие страны, в частности, Словакия и Финляндия. Обман был раскрыт пользователями, которые оставили сотни ироничных комментариев под фото.

Подрядчик, который обеспечивал наполнение соцсетей фотографиями, отметил, что главной задачей было передать эмоции, так что неважно, в какой стране были сделаны снимки. В свою очередь премьер‑министр Литвы Саулюс Сквернялис назвал такую работу мошенничеством.