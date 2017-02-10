Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?

В последний раз водитель отказался открыть переднюю дверь его супруге и детям 6 февраля на остановке Веэпарадийз. Причем, по словам Вячеслава, подобное происходит не только с его семьей.

«Не раз видел, как водители автобусов не открывали переднюю дверь стоящим на остановке детям. Дети без сопровождения родителей в такой ситуации начинают паниковать, бегут в другую дверь сломя голову, легко могут поскользнуться и попасть под колеса автобуса. Что можно сделать в такой ситуации?» - спрашивает Вячеслав.

Чтобы найти решение, Rus.Postimees обратился в Центр общественного транспорта Пярнуского уезда и в автобусную фирму GoBus, осуществляющую пассажирские перевозки в городе.

Руководитель Центра общественного транспорта Пярнумаа Андрус Кярпук поведение водителей решительно осудил.

«Подобное поведение водителя абсолютно неприемлемо. Мы в курсе, что с наступлением холодов такие случаи учащаются. В отношении конкретного случая будет проведено расследование, также мы предъявим свои требования GoBus, чтобы водители всегда открывали переднюю дверь, если пассажиры хотят войти», - сказал он.

Кярпук добавил, что причина такого поведения водителей, очевидно, заключается в том, что многие водительские кабины - открытого типа, и водители хотят избежать попадания внутрь холодного воздуха. Это подтвердили и в автобусной фирме GoBus.

«Мы поговорили с водителем, бывшим на линии в этот день, и выяснили, что водитель хотел, чтобы в салоне автобуса было по возможности тепло, поскольку на улице был 17-градусный мороз. Водитель не заметил стоявшего у передней двери пассажира, ожидавшего, что его впустят внутрь», - сказала директор по маркетингу GoBus Ану Ване.

Она подчеркнула, что для GoBus удобство и безопасность пассажиров имеют первостепенную важность, поэтому водители при необходимости должны открывать все двери автобуса, чтобы пассажиры могли, не спеша и не толкаясь, войти или выйти.

«Водитель извиняется за свою невнимательность. GoBus напоминает всем водителям, что если кто-то из пассажиров хочет войти или выйти, необходимо открывать все двери автобуса», - подчеркнули в автобусной фирме.

Андрес Кярпук добавил, что для того, чтобы сберечь здоровье водителей и обеспечить возможность всегда открывать переднюю дверь, с 1 июля 2017 года пярнуские городские автобусы изменятся: кабины водителей будут закрытыми, поэтому шоферы не будут подвергаться в холодное время года опасности замерзнуть и заболеть.

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