Григорий Минашкин занял пятое место на международном турнире по дзюдо

Эстонию на соревнованиях представлял Григорий Минашкин, который в прошлом году был признан лучшим дзюдоистом страны. Минашкин выступал в весовой категории до 100 кг.

На турнире Минашкин сначала одолел представителя Южной Кореи, а затем эстонский борец победил россиянина Кирилла Денисова. В четвертьфинале Минашкин уступил в дополнительное время французу Сириллу Маре.

Чтобы зацепиться за "бронзу", эстонскому борцу необходимо было одержать победу в двух оставшихся поединках. В первом противостоянии Минашкин уверенно победил хорвата Златко Кумрича, а уже в следующем поединке победу над эстонцем праздновал португалец Жорже Фонсека.

Следующие соревнования, куда отправится Минашкин, состоятся в Дюссельдорфе.