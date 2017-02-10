Таллинн входит топ-5 городов, популярных у российских туристов на февральские праздники

Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 23 на 26 февраля 2017 года.

Таллинн занимает пятое место по популярности зарубежных путешествий россиян на выходные дни.

Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Таллинн, Барселона, Ереван, Рига, Вильнюс и Рим составляют первую десятку городов, популярных для поездок россиян на февральские праздничные выходные.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего проживание в отеле обойдется в Вильнюсе (в среднем, 37 евро в сутки), а дороже всего - в Риме (более 100 евро). В Таллинне за проживание заплатят в среднем 56 евро в сутки.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий россиян за рубеж на выходные дни выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.