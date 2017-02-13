Редакция Postimees: переезд Академии МВД в Нарву как угроза безопасности (или нет)

С точки зрения региональной политики, этот переезд должен оказать стимулирующее воздействие и на Нарву, и на окружающие волости, что подтверждают как местные активисты, так и руководители самоуправлений. А что, если рассмотреть и другие возможные переезды, государственные инвестиции и стимулы? А что, если перевести в Нарву только практическую базу Академии МВД? Примерно такими вопросами переезд до сих пор и тормозится.

Глава волостного собрания Вайвара Хейки Лутс писал в Postimees: «Слишком часто бизнесмены говорили нам: мы ждем от государства решения по Академии МВД, тогда и сами сможем что-то решить. За эти годы перевод Академии в Ида-Вирумаа стал отдельным казусом, вехой, по которой можно планировать свою дальнейшую деятельность».

Стоило привнести в общественные споры аспект госбезопасности – и казавшиеся незначительными и длившиеся годами дебаты чиновников, преподавателей и политиков вылились в общеполитические обсуждения. Когда представители одного ведомства утверждают, что переезд являет собой (в какой-то степени) угрозу для безопасности, а представители другого ведомства считают, что он (безусловно) решит в той же сфере часть проблем, на этот спор как предприниматели, так и другие местные жители неизбежно взирают в изумлении и замешательстве. Горячее обсуждение переезда само по себе видится препятствием для развития региона – или нет?

Когда в поисках поддержки для политической идеи или чиновничьего решения провоцируются острые эмоциональные дискуссии, это, конечно, своего рода хитрость. Если говорить о конкретной теме, увы, гражданину, опирающемуся на открытые источники, более чем сложно принять сторону и понять в сумятице смешанных с эмоциями цифр и аргументов, кто говорит дело, а кто нет.

В плане политтехнологий проводимой политиками IRL кампании в поддержку переезда можно смело начислить немало баллов. До сих пор в пользу отказа от переезда приводились аргументы, связанные с госбюджетом, однако теперь на проблему стало можно лепить и куда более раздражающие ярлыки. Переезд действительно стал отдельным казусом – из того, случится он или нет, непременно будут сделаны далеко идущие выводы.

Кроме прочего, политики и чиновники участвуют в традиционных соревнованиях с целью добыть для своего учреждения побольше бюджетных средств. Ближайшие дни покажут, сумела ли партия IRL завести соцдемов и центристов в патовую ситуацию в игре, на кону которой стоит переезд.

Тема стала столь острой, что уже невозможно медлить с решением и тратить годы и годы на поиски компромиссов.

Перевод с эстонского.