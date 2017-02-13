Собираетесь в Италию? Забастовка работников шести авиакомпаний может нарушить ваши планы

Инициаторами акции протеста стали работники национального перевозчика Alitalia, которые выступают против реформирования условий труда и сокращения зарплат. Предполагается, что забастовка экипажей авиакомпании продлится в течение суток, пишет Рамблер/Путешествия.

Теперь выясняется, что к работникам Alitalia намерены присоединиться их коллеги из Meridiana Fly и Air Italy, а также сотрудники итальянских подразделений европейских лоукостеров — easyJet, Ryanair и Volotea. Правда, если представители Meridiana Fly и Air Italy намерены бастовать сутки, то «бюджетники» — только четыре часа.

Кроме того, по данным портала Air Journal, к суточной акции протеста в этот же день присоединятся и работники аэропортов Милана — Мальпенсы и Линате, а также аэропорта Турина. В римском аэропорту Фьюмичино, аэропортах Болоньи, Венеции, Флоренции, Пизы и Неаполя забастовка некоторых служащих продлится четыре часа.