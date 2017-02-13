У Нарвы недопонимание с Больничной кассой насчет обслуживания населения

Почтовые конторы с нового года не выдают людям бланки Больничной кассы и не помогают с их заполнением, как делали прежде. «Бывало, что целый день на Больничную кассу работали», - образно описала сотрудница одной нарвской конторы Марина то, насколько востребованным было их посредничество.

Чаще всего просили и заполняли бланки заявлений о компенсации за лечение или протезирование зубов.

Больничная касса уже несколько лет как закрыла в Нарве свое представительство, и у плохо знакомых с электронным документооборотом людей теперь осталась одна возможность обращения с заявлением в данное учреждение - с чьей-то помощью скачивать бланки из интернета, распечатывать их и пересылать в конверте почтой. Понятно, что сложнее всего приходится пожилым, и особая трудность в русскоязычном городе - эстонский язык этих бланков.

Ближайший пункт «живого» обслуживания Больничной кассы располагается в уездном центре Йыхви, то есть в 40 километрах от Нарвы.

В Нарвском департаменте социальной помощи недовольны тем, что в январе в почтовых конторах появилось не просто объявление о прекращении выдачи бланков, но и рекомендация людям обращаться к социальным работникам местного самоуправления. Вице-мэр Татьяна Пацановская констатирует, что люди начали массово приходить в названный департамент за бланками Больничной кассы и помощью при их заполнении.

«Я против того, чтобы люди оставались без помощи, но перекладывать обязанности на плечи местного самоуправления, даже не оповестив его - это довольно странно», - рассуждает она. - Такая двоякая ситуация: с одной стороны люди просят о помощи, а с другой - если сделаем это раз, то люди начнут идти к нам постоянно с вопросами Больничной кассы».

Мэр Нарвы Тармо Таммисте и вице-мэр Пацановская в январе предложили Больничной кассе безвозмездно пользоваться городскими помещениями для выездных приемов - раз-два в месяц, но на это предложение в Таллинне не ответили согласием.

Председатель правления Эстонской больничной кассы Танель Росс в ответном послании мэру напомнил, что с июля 2017 года начнет действовать новый порядок, согласно которому пациент уже вовсе не должен будет ходатайствовать о компенсации за лечение зубов и предоставлять документы: «По новой системе, все расчеты производятся между учреждением, оказывающим услугу зубного лечения, или зубным врачом и Больничной кассой».

Руководитель извинился перед мэром за распространенные неверные сведения по поводу обращения в местное самоуправление. Больничная касса обратилась к почтовикам, чтобы те впредь давали правильную информацию.

Росс написал также, что его учреждение в курсе языковой проблемы в Нарве, касающейся прежде всего пожилых людей: «Вследствие этого Эстонская больничная касса не требует заполнения бланков, а люди могут писать заявление на бумаге на своем родном языке в свободной форме, добавив имя, личный код, адрес, номер банковского счета, подпись и счет, подтверждающий услугу зубного лечения, и отправлять все это по почте в Эстонскую больничную кассу по адресу: Лембиту, 48, Таллинн 10144».