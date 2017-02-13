Планируется зафиксировать индекс государственной пенсии на уровне 1,051. В этом году размер базовой пенсии в результате индексации составит 161,9038 евро (в 2016 г. 153, 3035 евро), а пенсионная годовая расценка - 5,767 евро (в 2016 г. 5,514 евро). Суммарные расходы на индексацию пенсий в 2017 году составят 65,5 миллионов евро. Индексируются пенсии 417 516 пенсионеров.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии находились в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально, исходя из его опыта работы. Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.

Сейчас пенсия по старости включает в себя базовую часть, часть стажа (произведение числа лет пенсионно-правового стажа на пенсионную годовую расценку) и страховую часть для тех, кто ушел на пенсию начиная с 1999 г. (страховые паи * годовая расценка).

Правительство подтвердит ценность индекса к 20 марта.