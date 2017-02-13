Занимательная статистика: кто на ком женится, сколько длится брак и сколько шансов у Валентина и Валентины

Если в 1970-1980 годах ежегодно заключалось 12 000 браков, то в начале 1990-х количество браков стало неуклонно снижаться и в последние двадцать лет ежегодно заключалось 5000-6000 браков.

Сколько длятся заключенные браки?

Брак может кончиться разводом или смертью партнера. В Регистре народонаселения можно посмотреть те браки, которые длятся по сей день. По состоянию на 1 января 2017 года в Эстонии проживало около 250 000 зарегистрированных пар.

88% семейных пар прожили вместе не менее пяти лет. Чуть больше половины (52%) отметили серебряную свадьбу. Хотя брак длиною в 50 лет кажется большой редкостью, более 15 000 пар отметили золотую свадьбу и некоторые умудрились дожить вместе до следующих круглых дат. В среднем брак длится около 25 лет.

В каком возрасте женятся люди?

Мы привыкли, что обычно вступают в брак молодые люди. По большей части, это действительно так, но в то же время в последние 25 лет возраст вступления в брак значительно изменился. Если в 1992 году почти половина мужчин и 60% женщин вступали в брак в возрасте моложе 25 лет, то в 2015 году в столь молодом возрасте женились менее 10% мужчин и менее 20% женщин. В последние годы около половины вступающих в брак находились в возрасте 25-34 лет. Среди вступающих брак встречаются и довольно пожилые люди. Например, в 2015 году женились 100 мужчин и вышли замуж 42 женщины, которым было от 64 и больше.

Из тех, кто на данный момент состоит в браке, мужчины в среднем вступали в него в возрасте 31 года, а женщины – в возрасте 27 лет. Таким образом, в браке обычно мужчина старше, а разница в возрасте между супругами в среднем составляет четыре года. Однако этот средний показатель не говорит о том, какова разница в возрасте между мужчиной и женщиной в разных возрастных категориях. Если взглянуть на возраст мужчин, вступающих в брак, можно обнаружить, что чем старше мужчина на момент брака, тем больше у него разница в возрасте с его женой.

Если же мужчина женился в 18 лет, то его жене как правило на момент свадьбы было 19. Мужчины в возрасте 20-21 года женятся на ровесницах, а сорокалетние женятся на женщинах, которые в среднем почти на пять лет младше. Шестидесятилетние мужчины обычно выбирают спутниц жизни на 8 лет моложе.

Они нашли друг друга

Департамент статистики также исследовал, как зовут мужчин и женщин, вступающих в брак. Логично, что чаще всего повторяются пары, в которых у обоих супругов распространенные имена. Преобладание славянских имен на вершине рейтинга обусловлено тем, что представители славянских национальностей более склонны давать традиционные имена.

Из носителей эстонских имен в Эстонии сошлись 92 пары по имени Сирье и Рейн, которые в среднем состоят в браке около 37 лет. В первой десятке Рейн также фигурирует с Тийу (80 пар), Юлле (70 пар) и Анне (69 пар).

Если взять те пары имен, которых насчитывается минимум пять, в среднем дольше всего – 58 лет – прожили вместе Айно и Эвальд (7 пар) и Хельми и Юло (5 пар).

/ Регистр народонаселения

Среди молодых пар, проживших в среднем 1-2 года, часто попадаются Анна и Никита (6 пар), Кайри и Мартин (5 пар), Вероника и Антон (7 пар).

Самыми молодыми обычно женятся Яне и Янек (5 пар, обоим партнерам по 20 лет), самыми пожилыми – Надежда (41 год) и Виктор (43 года), таких пар в стране насчитывается 9. Самая большая разница в возрасте (12 лет) у пар, где ее зовут Мооника, а его Райво, а также у Светланы с Тийтом и Наталии с Урмасом (всего по 5 пар).

Накануне Дня Св. Валентина также будет небезынтересно узнать, что в Эстонии насчитывается 32 пары супругов по имени Валентин и Валентина, в среднем они прожили вместе около 30 лет.