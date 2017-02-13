Понедельник, 13. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Занимательная статистика: кто на ком женится, сколько длится брак и сколько шансов у Валентина и Валентины

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Департамент статистики по случаю приближающегося Дня Св. Валентина составил сводный потртрет эстонских семейных пар. За основу были взяты статистические данные Департамента о заключенных браках и данные Регистра народонаселения.

Если в 1970-1980 годах ежегодно заключалось 12 000 браков, то в начале 1990-х количество браков стало неуклонно снижаться и в последние двадцать лет ежегодно заключалось 5000-6000 браков.

Сколько длятся заключенные браки?

Брак может кончиться разводом или смертью партнера. В Регистре народонаселения можно посмотреть те браки, которые длятся по сей день. По состоянию на 1 января 2017 года в Эстонии проживало около 250 000 зарегистрированных пар.

88% семейных пар прожили вместе не менее пяти лет. Чуть больше половины (52%) отметили серебряную свадьбу. Хотя брак длиною в 50 лет кажется большой редкостью, более 15 000 пар отметили золотую свадьбу и некоторые умудрились дожить вместе до следующих круглых дат. В среднем брак длится около 25 лет.

В каком возрасте женятся люди?

Мы привыкли, что обычно вступают в брак молодые люди. По большей части, это действительно так, но в то же время в последние 25 лет возраст вступления в брак значительно изменился. Если в 1992 году почти половина мужчин и 60% женщин вступали в брак в возрасте моложе 25 лет, то в 2015 году в столь молодом возрасте женились менее 10% мужчин и менее 20% женщин. В последние годы около половины вступающих в брак находились в возрасте 25-34 лет. Среди вступающих брак встречаются и довольно пожилые люди. Например, в 2015 году женились 100 мужчин и вышли замуж 42 женщины, которым было от 64 и больше.

Из тех, кто на данный момент состоит в браке, мужчины в среднем вступали в него в возрасте 31 года, а женщины – в возрасте 27 лет. Таким образом, в браке обычно мужчина старше, а разница в возрасте между супругами в среднем составляет четыре года. Однако этот средний показатель не говорит о том, какова разница в возрасте между мужчиной и женщиной в разных возрастных категориях. Если взглянуть на возраст мужчин, вступающих в брак, можно обнаружить, что чем старше мужчина на момент брака, тем больше у него разница в возрасте с его женой.

Если же мужчина женился в 18 лет, то его жене как правило на момент свадьбы было 19. Мужчины в возрасте 20-21 года женятся на ровесницах, а сорокалетние женятся на женщинах, которые в среднем почти на пять лет младше. Шестидесятилетние мужчины обычно выбирают спутниц жизни на 8 лет моложе.

Они нашли друг друга

Департамент статистики также исследовал, как зовут мужчин и женщин, вступающих в брак. Логично, что чаще всего повторяются пары, в которых у обоих супругов распространенные имена. Преобладание славянских имен на вершине рейтинга обусловлено тем, что представители славянских национальностей более склонны давать традиционные имена.

Из носителей эстонских имен в Эстонии сошлись 92 пары по имени Сирье и Рейн, которые в среднем состоят в браке около 37 лет. В первой десятке Рейн также фигурирует с Тийу (80 пар), Юлле (70 пар) и Анне (69 пар).

Если взять те пары имен, которых насчитывается минимум пять, в среднем дольше всего – 58 лет – прожили вместе Айно и Эвальд (7 пар) и Хельми и Юло (5 пар).

/ Регистр народонаселения

Среди молодых пар, проживших в среднем 1-2 года, часто попадаются Анна и Никита (6 пар), Кайри и Мартин (5 пар), Вероника и Антон (7 пар).

Самыми молодыми обычно женятся Яне и Янек (5 пар, обоим партнерам по 20 лет), самыми пожилыми – Надежда (41 год) и Виктор (43 года), таких пар в стране насчитывается 9. Самая большая разница в возрасте (12 лет) у пар, где ее зовут Мооника, а его Райво, а также у Светланы с Тийтом и Наталии с Урмасом (всего по 5 пар).

Накануне Дня Св. Валентина также будет небезынтересно узнать, что в Эстонии насчитывается 32 пары супругов по имени Валентин и Валентина, в среднем они прожили вместе около 30 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбраквалентинов деньдень святого валентинадепартамент статистикирегистр народонаселениястатистика
По теме
Скандал в США: в колледже раздавали валентинки с изображением Гитлера (фото)

Скандал в США: в колледже раздавали валентинки с изображением Гитлера (фото) 2

В колледже Мичигана, США, накануне Дня святого Валентина были распространены поздравительные открытки с изображением Адольфа Гитлера. Скоро день святого Валентина – 14 февраля!

Скоро день святого Валентина – 14 февраля!

В связи с этим объявляем конкурс (условия внутри) на самую романтичную фотографию влюбленной пары. Разыгрываем ТРИ приза!
мнение
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:52
Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз
17:32
Завтра будет самый теплый день на этой неделе
17:20
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов (4)
17:15
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство? (1)
17:10
Мороз по коже: эстонская певица опубликовала фото, от мощи которого становится не по себе!
17:01
Губерниев: "Чехи, кажется, белены объелись. Это смешные пакости неудачливых людей"
16:57
Занимательная статистика: кто на ком женится, сколько длится брак и сколько шансов у Валентина и Валентины
16:53
В апреле в Эстонии вырастет размер государственных пенсий (1)
16:45
Печальная новость для поклонников Криштиану Роналду
16:45
Юлия Высоцкая решает проблемы в семье
16:45
Власти Украины готовятся объявить ЧП в энергетике
16:35
Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!
16:33
У Нарвы недопонимание с Больничной кассой насчет обслуживания населения
16:29
Собираетесь в Италию? Забастовка работников шести авиакомпаний может нарушить ваши планы
16:28
Только взгляните! Самый провокационный наряд «Грэмми-2017» надела актриса-трансгендер
16:23
Редакция Postimees: переезд Академии МВД в Нарву как угроза безопасности (или нет)
16:18
Пакьяо предложил болельщикам выбрать для него следующего соперника
16:15
Перестаньте так делать! Эта ежедневная привычка вдвое увеличивает риск развития диабета
16:14
Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ... (1)
16:07
Марис Лаури о русскоязычных школах: исключения портят уровень образования
Все новости
LimonЦеликом
Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Эстонский маркетолог жжет: кондомы и конфеты – кого-нибудь ты точно найдешь!

Эстонский маркетолог жжет: кондомы и конфеты – кого-нибудь ты точно найдешь!

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

17:10
Мороз по коже: эстонская певица опубликовала фото, от мощи которого становится не по себе!
16:45
Юлия Высоцкая решает проблемы в семье
16:35
Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!
16:28
Только взгляните! Самый провокационный наряд «Грэмми-2017» надела актриса-трансгендер
KrasotkaЦеликом
Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ...

Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ... (1)

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

15:13
Десять способов заставить его любить только вас
14:17
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
13:54
Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!
13:25
Честное послание мужчинам, которые не хотят своих жен. Действительно, есть о чем задуматься!
SportsЦеликом
Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

Страшное видео: лыжница упала с трамплина головой вниз

Губерниев:

Губерниев: "Чехи, кажется, белены объелись. Это смешные пакости неудачливых людей"

Печальная новость для поклонников Криштиану Роналду

Печальная новость для поклонников Криштиану Роналду

16:18
Пакьяо предложил болельщикам выбрать для него следующего соперника
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?

Возмущенный читатель: почему водители городских автобусов не открывают переднюю дверь?

В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

11:17
Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией? (2)
Погода
Завтра будет самый теплый день на этой неделе

Завтра будет самый теплый день на этой неделе

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Срочная эвакуация: в США может обрушиться самая большая дамба (видео)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Четыре человека стали жертвами схода лавины во французских Альпах

Четыре человека стали жертвами схода лавины во французских Альпах

Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!

Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Таллинн принимает меры по экономии энергии

Таллинн принимает меры по экономии энергии

Почти все пациенты довольны работой Таллинской скорой помощи

Почти все пациенты довольны работой Таллинской скорой помощи

Культура
Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Самые читаемые
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(3)
В апреле в Эстонии вырастет размер государственных пенсий(1)
Резня в Тарту: в порыве ярости подозреваемые перепутали квартиру, пострадали абсолютно невинные люди!
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(2)
«Беги или умри» и другие: правда ли, что дети в Эстонии играют в самоубийственные игры?
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (61)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
В Мустамяэ водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся(21)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,178 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 13.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees